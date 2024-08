Our Fashion Story【 vol.20_ PRADA × New era wave 】

私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第20回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、プラダ(PRADA)にフィーチャー。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズによる2024年秋冬レディスコレクションは、歴史の断片をファッションに埋め込み、美についての考え方、そして記憶によって形作る現代世界を模索しました。過去と共にそこにあるのは、ロマンスです。歴史に関する知識は、過去を解き明かすだけでなく、現代を定義します。さまざまな年代の要素をちりばめた服が、これまでとは異なる新しい視点を提案します。過去は、学びを授けてくれる有効な手段です。本コレクションでは、新しいものを作り上げるために過去を振り返っています。過去を理性的に考察するのではなく、現代にも通じる美の理想に対して心がどう揺れ動くのかを探求します。

今回は、プラダの2024年秋冬レディスコレクションから現代と過去と共にあるロマンス「INSTINCTIVE ROMANCE」をテーマに、写真家・笠原秀信がヘアーアーティスト Chiharu Yadaと共に「PRADA x New era wave」を表現するストーリーをお送りします。(*INSTINCTIVE = 「本能的な」の意)New era wave時代の流れ それは自然の流れ 波の様に、風のように 沿っていくこともある 荒れることもある 楽しみながら 身を任せながら 日々新しく生まれ変わる 私らしく 自分らしく--Chiharu Yada Hair ArtistOur Fashion Story_vol.20 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEOur Fashion Story_vol.20 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEジャケット 69万3,000円(税込、予定価格)スカート 26万4,000円(税込、予定価格)シルクスカート 50万6,000円(税込、予定価格)Our Fashion Story_vol.20 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEドレス 88万円(税込、予定価格)ショーツ 80万3,000円(税込、予定価格)ロングブーツ 29万1,500円(税込、予定価格)バッグ 93万5,000円(税込、予定価格)バッグストラップ 10万3,400円(税込、予定価格)Our Fashion Story_vol.20 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEOur Fashion Story_vol.10 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEドレスコート 148万5,000円(税込、予定価格)アイウエア 8万300円(税込、予定価格)掲載アイテムのお問い合わせ:プラダ クライアントサービスTEL:0120.45.1913《Our Fashion Story vol.20:Staff Credit》Photographs: Hidenobu KasaharaHair : Chiharu YadaMake-up : KOTOMiModel : YumeStyling : Hidenobu Kasahara