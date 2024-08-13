º£¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï²¼Ä´¤Ù¤·¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡© Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËºÇ¶á¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤¿
2024Ç¯6·î¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¿·¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
✨ #¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ ¤Ä¤¤¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó✨ËÜÆü¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤òÁ°¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡ª https://t.co/I2KGK3LSFK— Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈPR¡Ú¸ø¼°¡Û (@TDR_PR) 2024Ç¯6·î6Æü
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿·¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ì¤º¤ËÐÊ¤à»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¿·¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
ÊüÁ÷¤ò¸«¤¿X¡ÊTwitter¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë²¼Ä´¤Ù¤Ê¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬°¤¤¡×¤È¿Æ¤òÀÕ¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊ£»¨¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É²¼Ä´¤Ù¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉÂ¦¤ÎÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÈãÈ½Åª°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊªµÄ¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ËÍè¤¿¤â¤Î¤ÎËþÂ¤ËÍ·¤Ù¤Ê¤¤¿Æ»Ò¤Ë¡Ö²¼Ä´¤ÙÉÔÂ¤Î¿Æ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¢ª¤½¤â¤½¤â¶áÇ¯¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î²áÇ®¤Ö¤ê¤Ëµ¿Ìä¤â
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¸½ºß¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¤É¤ì¤À¤±²¼Ä´¤Ù¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤Á¤ç¤¦¤ÉÊÀ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢ÄÌ»»300²ó¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤òÍ×Ìó¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½È÷ÃÎ¼±¤Ï¡©
¤Þ¤º¤Ï»öÁ°ÃÎ¼±¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤¿¤¤¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤È¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢TDS¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿8¤ÄÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ý¡¼¥È¡ÊTDS¤¬¸Æ¾Î¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ë¶è²è¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥¥ó¥°¥À¥à¡Ê¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ë¡×¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î¿¹¡ÊÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ë¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¡¢¿·¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÏTDS¤Î¥Ñ¡¼¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤«¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥¯¥»¥¹¡ÊÍÎÁ¡Ë¤òÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ê¸å½Ò¤Ë¤ÆÀâÌÀ¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÏÆþ±à¥²¡¼¥È¤«¤é°ìÈÖ±ó¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢Êâ¤¤¤Æ20Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤Æþ±à¥²¡¼¥È¤Ï¿·¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÄ¾·ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆ±¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñµÒ¤Î¤ß¤À¡£
°Ê¾å¤ÎÅÀ¤À¤±Æ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡Ö²¼Ä´¤Ù¤Ï¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤³¤È¤¬¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÏËÜÅö¡©
²¼Ä´¤Ù¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±½àÈ÷¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Ï¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤â¤è¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡© Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ç¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤Û¤ÜÉ¬¿Ü¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥¢¥×¥ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òËþÂ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
°ÊÁ°¤Ï¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë»æÀ½¤Î¥¬¥¤¥É¥Þ¥Ã¥×¤äTODAY¡Ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ë¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¼¨¤¹¥Ü¡¼¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÑ»ß¡£¥·¥ç¡¼¤ä¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î³«ºÅ»þ´Ö¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¢¤È¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÀµÄ¾¤«¤Ê¤êÈó¸úÎ¨Åª¤À¡£¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ê¤é¡ÖÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤í¤¦¡£
¾ðÊó¤ò¥¢¥×¥ê¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡ÖÍè±àÃæ¤Ï¥¢¥×¥ê¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¨¥é¡¼¤¬µ¯¤¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥¢¥×¥ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òËþÂ¤Ë³Ú¤·¤àºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡©
Á°½Ò¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ËÃå¤¤¤¿¤é¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¸«´·¤ì¤Ê¤¤ÍÑ¸ì¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²òÀâ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤
¢ª¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×Æâ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò¼è¤ë
¢È¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿Íµ¤¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤¤¿¤¤
¢ª¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò¼è¤ë
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Ï¿·¥¨¥ê¥¢¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤Î4¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥Ã¥ºÈ¯ÇäÆü¤ÎÆÃÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëÌµÎÁ¥Ñ¥¹¡£¤³¤Î¥Ñ¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤½¤â¤½¤âÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊÂ¤Ö»þ´Ö¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤
¢ª40¼þÇ¯¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥¹¤ò¼è¤ë
¡Ö40¼þÇ¯¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥¹¡×¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·ÆÃÊÌ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë¾è¤ì¤ëÌµÎÁ¥Ñ¥¹¡£°ÊÁ°¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¤¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤
¢ªDPA¤ò¼è¤ë
¡ÖDPA¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë¡×¤Ï¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂÔ¤¿¤º¤Ë¾è¤ì¤ë¡¢¥·¥ç¡¼¤ÎÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÎÁ¤Î¥Ñ¥¹¡Ê1¿Í1500±ß¡Á2500±ß¡Ë¡£
¥ÆÃÄê¤Î´Ñ¤¿¤¤¥·¥ç¡¼¤ä¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ë
¢ª¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¤ò¤¹¤ë
¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¡×¤ÏÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ç¡¼¡¢°ìÉô¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¡£ÃêÁª¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â´Ñ¤é¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¤â¤¢¤ë¡£
¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÊÂ¤Ð¤º¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤
¢ª¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤¹¤ë
¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤ÏÂÐ¾Ý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ð¤º¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·ÀÊ¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¿·¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼É¬¿Ü¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¿©»ö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¼õÉÕ¡Ê¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡Ö¤ª¶â¤µ¤¨Ê§¤¨¤Ð²÷Å¬¤ËÍ·¤Ù¤ë¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¿Æ¤Î²¼Ä´¤Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¿¨¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï¡ÖËþÂ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é²Ý¶â¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹¥¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿·¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤«¡¢¡Ö¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê¥Ñ¥±¥Ñ¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ï¿·¥¨¥ê¥¢¤Ë»þ´Ö»ØÄê¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÐ¾Ý¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»þ´Ö»ØÄê¤Ê¤¯Ã»¤¤ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤³¤È¡Ê¹ØÆþ¾ò·ï¤Ï¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¡Ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â°ìÈÌ¥²¥¹¥È¤è¤ê15Ê¬Á°Áá¤¯Æþ±à¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê²¸·Ã¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ç²÷Å¬¤ËÍ·¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊýË¡¤â¶¥ÁèÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¶â³Û¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁê±þ¤Î»ñ¶â¤È½àÈ÷¡¢¤½¤·¤Æº¬µ¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²¼Ä´¤Ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡Ö»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¾¯¤·ÊÂ¤Ù¤Ð¾è¤ì¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤´õË¾¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¼Ä´¤Ù¤â¤»¤º¤ËË¬¤ì¤Æ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¿Í¿ôÀ©¸Â¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Çº®¤ß¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ç³«±à»þ´Ö¤¬Áá¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÄÌ¾ï¤Î±¿±Ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤ÆºÇ¹â¤Î°ìÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç¤¤Ê²èÁü¤ä´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é