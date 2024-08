【ライブレポート】TOMORROW X TOGETHER『めざましライブ』に初登場！8,000人のファンが熱狂

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アンコールでは、HUENINGKAIのバースデーサプライズも!TXTメンバーとMOAからの祝福に「決して忘れません!」

TOMORROW X TOGETHERが、8月12日にフジテレビ『お台場冒険王2024~人気者にアイ♡LAND~』で開催された「めざましライブ」に初登場。圧巻のパフォーマンスを披露し、2024年の『めざましライブ』で最多となる8,000人の観客が大熱狂に包まれた。

真夏の暑さを吹き飛ばすほどのMOA(TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称)の熱い歓声で迎えられた彼らはまず、4月リリースの6thミニアルバム『minisode3: TOMORROW』タイトル曲の日本語バージョン 「Deja Vu [Japanese Ver.]」と、日本オリジナル曲「Force」を続けて披露。「去年は『めざましテレビ』に来ましたが、今年は『お台場冒険王』にも参加できて嬉うれしいです!」と喜びを伝えた。

続いて、7月3日に発売され、早くも50万枚以上を出荷し日本レコード協会「ダブルプラチナ」認定(2024年7月度)を受けた、日本4thシングル「誓い (CHIKAI)」のタイトル曲「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」と「Ito」を披露。「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」では5人で紐を使ったTOMORROW X TOGETHERならではのユニークで美しいパフォーマンスで会場を魅了した。

会場がさらなる盛り上がりを見せるなか、「I’ll See You There Tomorrow」とHUENINGKAIが制作に参加した、日本オリジナル曲「きっとずっと (Kitto Zutto)」、SNSでのダンスチャレンジでも大きな話題となった「Happily Ever After」を続けて披露。ステージをあとにした。

そして会場がTOMORROW X TOGETHERを呼ぶ大きな声で包まれるなか、アンコールステージがスタート。アンコールでは、2日後の8月14日が誕生日であるHUENINGKAIの誕生祝いがサプライズで行われ、メンバーとMOAからの祝福にHUENINGKAIは「サプライズありがとうございます! 今日こうやってMOAの皆さんと過ごせた時間を決して忘れません!」と喜びを伝えた。

そして最後に「僕たちに奇跡のような毎日をプレゼントしてくれるMOAの皆さんに、僕たちからもこの曲をプレゼントします」と「Miracle」を披露。TOMORROW X TOGETHERとMOAの夏の思い出の一幕を締めくくった。

なお、この日のステージは8月16日にフジテレビ『めざましテレビ』内にて放送予定となっている。

<セットリスト>

1. Deja Vu [Japanese Ver.]

2. Force

3. ひとつの誓い (We’ll Never Change)

4. Ito

5. I’ll See You There Tomorrow

6. きっとずっと (Kitto Zutto)

7. Happily Ever After

8. Miracle

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/