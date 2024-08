クリエイター支援プラットフォームである「 Patreon 」が、2025年11月からiOS版アプリでのアプリ内購入の適用を義務付けられたと発表しました。これにより、成果物ごとの課金を利用しているクリエイターは、サブスクリプション形式の課金に切り替える必要があります。また、PatreonのiOSアプリ内で新規にサブスクリプションを登録する際、Appleが30%の手数料を徴収することになります。

Apple’s requirements to hit creators and fans on Patreonhttps://news.patreon.com/articles/understanding-apple-requirements-for-patreonApple Requiring Patreon to Use In-App Purchase and Pay 30% Fee for Memberships - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/08/12/patreon-in-app-purchase-fees/2024年1月、Patreonはアプリ内購入を導入しており、アプリ内購入の売上にかかる「Apple税」とも呼ばれる30%の手数料を支払っていました。しかし、Patreonでクリエイターを定期的に支援するメンバーシッププランを購読する場合、PatreonはApp Storeでの支払いを回避した別の購入フローに誘導しており、30%の手数料が徴収されていませんでした。2024年11月以降は、PatreonのiOSアプリでは新規メンバーシップについてもアプリ内購入で申し込む必要があり、手数料も課せられるようになります。そのため、クリエイターの有料メンバーシップの月額価格は、iOS版だとデフォルトで手数料分増額されるとのこと。ただし、サブスクリプションの売上にかかる手数料は初年度が30%で、2年目以降は15%に下がります。また、App Storeを利用したアプリ内購入システムは月初請求あるいは作品ごとの請求のプランに対応していないため、iOSユーザーは有料メンバーシップのサブスクリプション購入に切り替える必要があるとのこと。Patreonは「有料メンバーシップの価格の自動引き上げがデフォルトのオプションである一方で、価格をそのままにして売上から30%の手数料を支払うという選択肢もあります。これはiOSアプリ経由で得られるメンバーシップの売上が減ることを意味するためにおすすめはしませんが、最終的には自分で決定する権限を持つことが重要だと考えています」と述べています。Patreonによると、iOSアプリでの取引すべてにアプリ内購入を採用しなければ、PatreonがApp Storeから追い出される可能性もあるとのこと。Patreonはアプリ内購入義務化の影響で、クリエイターのプランをサブスクリプション課金に移行しており、このプロセスは2025年11月までに完了する予定となっています。なお、記事作成時点でPatreonは、有料メンバーシップのサブスクリプションの売上から支払処理の手数料を含めて8%〜12%を徴収しており、作品単体の売上からも5%の手数料を徴収しています。Apple関連のニュースサイトであるMacRumorsは「Patreonがクリエイターから得る手数料よりも、Appleが徴収する手数料30%の方が高いというのは注目するべきポイントです」と述べています。