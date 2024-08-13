Saucy Dog、＜It Re:ARENA TOUR＞ファイナル公演のBD/DVDのティザー映像公開
Saucy Dogが、10月2日（水）にリリースする『It Re:ARENA TOUR」2024.3.31 Kアリーナ横浜』のティザー映像を公開した。
『It Re:ARENA TOUR」2024.3.31 Kアリーナ横浜』は、2023年11月〜2024年3月にわたって開催されたSaucy Dog史上最大規模の全国9ヶ所15公演13万人以上動員した＜It Re:ARENA TOUR＞のファイナル公演、Kアリーナ横浜公演の模様を映像化。この公演は、2024年3月30日（土）31日（日）の2日間で4万人を動員し、Saucy Dogの単独ライブとしても最大のキャパシティとなった。今作は、3月31日（日）の模様を完全収録。また特典映像として30日（土）のみ演奏された楽曲とツアードキュメント映像が収録される盛り沢山な内容となっている。
ライブ・イベント情報
※各会場、対バンアーティスト有
チケット料金：1F 5,500円（税込）2F指定 6,600円（税込）
10月2日（水）Zepp Sapporo
10月3日（木）Zepp Sapporo
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞WESS info@wess.co.jp
FC１次先行 08/09（金）18:00〜08/15（木）23:59
11月12日（火）Zepp Osaka Bayside
11月13日（水）Zepp Osaka Bayside
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞GREENS 06-6882-1224
12月2日（月）Zepp Fukuoka
12月3日（火）Zepp Fukuoka
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞キョードー西日本0570-09-2424
2025年1月29日（水）Zepp Nagoya
2025年1月30日（木）Zepp Nagoya
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞サンデーフォークプロモーション052-320-9100
2025年2月19日（水）Zepp Haneda(TOKYO)
2025年2月20日（木）Zepp Haneda(TOKYO)
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
ライブ・イベント情報
＜日時＞
2024年9月12日（木）18:30上映開始
2024年9月13日（金）18:30上映開始
2024年9月14日（土）15:00上映開始
2024年9月15日（日）15:00上映開始
＜会場＞
全国各地の映画館
※開場時間は映画館によって異なります。
※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。
＜料金＞
￥3,000（全席指定／税込）
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料
※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。
＜チケットスケジュール／お申込み＞
【Saucy Dogファンクラブ「サウシードッグオーナーズ」会員先行（抽選）】
2024年8月6日（火）18:00 〜 8月12日（月・休）23:59
受付URL：https://saucydog.jp/news/detail/1673
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
【プレオーダー（抽選）】
2024年8月6日（火）18:00 〜 8月12日（月・休）23:59
◎イープラス：https://eplus.jp/saucydog2024-lv/
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
【一般発売（先着）】
2024年8月31日（土）18:00 〜 9月11日（水）12:00
◎イープラス：https://eplus.jp/saucydog2024-lv/
◎全国のファミリーマート店舗
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
リリース情報
2024年8月2日（金）リリース
DL&STREAMING https://saucy-dog.lnk.to/Bakamitai
リリース情報
【Blu-ray】
品番：AZXS-1054
価格：8,800円（tax in）
予約 https://saucy-dog.lnk.to/ItReArenaTour_blu-ray
【DVD】
品番：AZBS-1084
価格：6,600円
予約 https://saucy-dog.lnk.to/ItReArenaTour_dvd
＜収録内容＞
※Blu-ray,DVD共通
2024.3.31 Kアリーナ横浜公演
M1:魔法にかけられて
M2:マザーロード
M3:あぁ、もう。
M4:優しさに溢れた世界で
M5:雀ノ欠伸
M6:サマーデイドリーム
M7:シンデレラボーイ
M8:いつか
M9:魔法が解けたら
M10:へっぽこまん
M11:星になっても
M12:届かない
M13:リスポーン
M14:現在を生きるのだ。
M15:夢みるスーパーマン
M16:雷に打たれて
M17: ゴーストバスター
M18:バンドワゴンに乗って
M19:怪物たちよ
EN1:この長い旅の中で
EN2:そんだけ
EN3:グッバイ
2024.3.30 Kアリーナ横浜公演より
・sugar
・猫の背
・コンタクトケース
ドキュメント
※Blu-ray盤のみ
Photo Book(68P),特典映像
関連リンク
◆Saucy Dog オフィシャルX
◆Saucy Dog オフィシャルInstagram
◆Saucy Dog オフィシャルYouTubeチャンネル