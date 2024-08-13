＜Saucy Dog 5ヶ月連続対バン企画 ”こいこい”＞※各会場、対バンアーティスト有チケット料金：1F 5,500円（税込）2F指定 6,600円（税込）10月2日（水）Zepp Sapporo10月3日（木）Zepp Sapporo開場：17:30 開演：18:30＜問い合わせ＞WESS info@wess.co.jpFC１次先行 08/09（金）18:00〜08/15（木）23:5911月12日（火）Zepp Osaka Bayside11月13日（水）Zepp Osaka Bayside開場：17:30 開演：18:30＜問い合わせ＞GREENS 06-6882-122412月2日（月）Zepp Fukuoka12月3日（火）Zepp Fukuoka開場：17:30 開演：18:30＜問い合わせ＞キョードー西日本0570-09-24242025年1月29日（水）Zepp Nagoya2025年1月30日（木）Zepp Nagoya開場：17:30 開演：18:30＜問い合わせ＞サンデーフォークプロモーション052-320-91002025年2月19日（水）Zepp Haneda(TOKYO)2025年2月20日（木）Zepp Haneda(TOKYO)開場：17:30 開演：18:30＜問い合わせ＞DISK GARAGE https://info.diskgarage.com

ライブ・イベント情報



＜Saucy Dog「It Re:ARENA TOUR -THE MOVIE-」2024.3.31 Kアリーナ横浜＞＜日時＞2024年9月12日（木）18:30上映開始2024年9月13日（金）18:30上映開始2024年9月14日（土）15:00上映開始2024年9月15日（日）15:00上映開始＜会場＞全国各地の映画館※開場時間は映画館によって異なります。※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。＜料金＞￥3,000（全席指定／税込）※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。＜チケットスケジュール／お申込み＞【Saucy Dogファンクラブ「サウシードッグオーナーズ」会員先行（抽選）】2024年8月6日（火）18:00 〜 8月12日（月・休）23:59受付URL：https://saucydog.jp/news/detail/1673※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。【プレオーダー（抽選）】2024年8月6日（火）18:00 〜 8月12日（月・休）23:59◎イープラス：https://eplus.jp/saucydog2024-lv/※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。【一般発売（先着）】2024年8月31日（土）18:00 〜 9月11日（水）12:00◎イープラス：https://eplus.jp/saucydog2024-lv/◎全国のファミリーマート店舗※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。