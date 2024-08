4人中3人が脱退するも5人組に生まれ変わると発表したK-POPグループ、新メンバーが魅力的だと話題

5人組に生まれ変わるK-POPガールズグループ「FIFTY FIFTY」の新メンバーが魅力的な姿を見せた。

8月13日、FIFTY FIFTYは公式YouTubeチャンネルを通じて、2回目の個人トレーラー映像を公開した。

映像には写真を撮ったり記録を残したりしながら、自分だけの方法で一日を過ごす新メンバー、ムン・シャネルの日常が収められた。優れた歌の実力で知られるムン・シャネルだが、映像の随所に溶け込んでいる多様な魅力が目立つ。

ビジュアルからボイスまで

トレーラー映像では、ムン・シャネルが小さなカメラを持って都市のあちこちを歩き回りながら、自分の視線で世界を描くことから始まる。彼女にとって世界は巨大なインスピレーションの海で、レンズを通じてこれを覗き見ることは、想像力を果てしなく刺激することだ。

(画像提供=ATTRAKT)ムン・シャネル​​​​​​

多様な瞬間を収めて帰ってきたムン・シャネルは、自分が撮った写真の上に絵を描きながら一日を記録する。緑の角をつけている大きな恐竜と漢江(ハンガン)を泳ぐ魚、ビルの森の裏に隠れた鬼まで、彼女の豊かな想像力と感覚的なセンスが都市の写真をさらに豊かに満たしている。

もう一つ、トレーラー映像で目立つのは、映像をリードするムン・シャネルの魅力的なボイスだ。特に「What are the odds of living in a pretty but odd world? The chances are FIFTY FIFTY」という最後のナレーションは、明るく笑っているムン・シャネルの姿と調和し、新しいFIFTY FIFTYに対する期待感を加える。

新メンバーのアテナに続き、ムン・シャネルの個人トレーラーが公開され、さらに話題を集めているFIFTY FIFTY。2ndミニアルバムは、9月20日にリリースされる予定だ。

◇FIFTY FIFTYとは?

キナをはじめとするメンバーで構成され、2022年11月にアルバム『THE FIFTY』でデビューした4人組ガールズグループ。2023年2月に1stシングルアルバム『The Beginning: Cupid』をリリースし、そのタイトル曲『Cupid』が大ヒット。米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」に25週連続チャートイン(最高順位17位)し、BLACKPINKが持っていた歴代K-POPガールズグループの連続チャートイン記録(8週連続)を大幅に更新して“中小芸能事務所の奇跡”と呼ばれた。しかし同年6月、メンバー全員が専属契約効力停止仮処分申請を提出して所属事務所と紛争し、最終的に3人が脱退してキナだけが残る結果に。キナに新しいメンバー4人(ムン・シャネル、イェウォン、ハナ、アテナ)を加えて5人組に生まれ変わり、2024年9月20日に新アルバムをリリースする予定。