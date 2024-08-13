BOYNEXTDOOR、9月に韓国でカムバック 3rd EP「19.99」リリース決定
【モデルプレス＝2024/08/13】7月10日に日本デビューを果たした6人組グループ・BOYNEXTDOORが、9月10日（※韓国は9日）に3rd EP『19.99』でカムバックすることが決定した。
“K-POP第5世代”ボネクド・ZB1・RIIZE…ボーイズも“3分弱”で勝負の時代に
本EPは「Nice ver.」「Dangerous ver.」「Twenty ver.」の3形態のほか「Clink ver.」がメンバー別で6形態発売。weverse shop JAPANでは「weverse albums ver.」も販売される。（modelpress編集部）
・韓国発売日：2024年9月9日（月）
・日本発売日：2024年9月10日（火）※日本お届け日
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“K-POP第5世代”ボネクド・ZB1・RIIZE…ボーイズも“3分弱”で勝負の時代に
◆BOYNEXTDOOR、カムバック決定
本EPは「Nice ver.」「Dangerous ver.」「Twenty ver.」の3形態のほか「Clink ver.」がメンバー別で6形態発売。weverse shop JAPANでは「weverse albums ver.」も販売される。（modelpress編集部）
◆3rd EP「19.99」リリース日
・韓国発売日：2024年9月9日（月）
・日本発売日：2024年9月10日（火）※日本お届け日
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