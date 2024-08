2024年のアメリカ大統領選挙で再選を目指すドナルド・トランプ前大統領の陣営が2024年8月10日にイランのハッカーによる攻撃を受け、内部通信が流出したことを発表しました。これを受け、アメリカ連邦捜査局(FBI)は2024年8月12日に、ハッキング行為について調査を開始したことを明らかにしています。Trump campaign confirms it was hacked after POLITICO received internal documents from "Robert" - POLITICO

https://www.politico.com/news/2024/08/10/trump-campaign-hack-00173503FBI probing Trump campaign hack that also includes attempt on Biden-Harris campaign - POLITICOhttps://www.politico.com/news/2024/08/12/fbi-trump-campaign-hack-00173708Iran Targeting 2024 US Election - Microsoft On the Issueshttps://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2024/08/08/iran-targeting-2024-us-election/FBI investigating after Trump campaign says it was hackedhttps://thehill.com/homenews/4824760-fbi-investigating-after-trump-campaign-says-it-was-hacked/海外メディアのPoliticoによると、2024年7月頃からトランプ氏陣営の内部情報に関して、「ロバート」と名乗る匿名の人物からメールが届いていたとのこと。情報の中には、副大統領候補のJ・D・ヴァンス上院議員の「潜在的な脆弱(ぜいじゃく)性」に関する内容も含まれていたそうです。関係者によるとPoliticoに送信された271ページにも上る内部文書は本物とのことで、「ロバート」と名乗る人物は「トランプ氏に対する裁判の文書や選挙活動チーム内部の議論まで、さまざまな文書を入手しています」と述べています。トランプ氏陣営の広報担当であるスティーブン・チャン氏は「これらの文書はアメリカに敵対的な外国の情報源から違法に入手されたもので、2024年アメリカ大統領選挙を妨害し、我々の民主的なプロセス全体に混乱をもたらすことを意図しています」と主張。さらに、2024年6月にイラン政府と関連するハッカー集団がアメリカ大統領選挙候補者の陣営の幹部アカウントにハッキングを試みたという(PDFファイル)Microsoftの報告書を基に、「イランのハッカーが大統領選挙キャンペーンの幹部に対してスピアフィッシングメールを送信しました」と批判しています。Microsoftによると、イラン政府の支援を受けた一部のトランプ氏に否定的なグループが、トランプ氏を侮辱して支持率を下げるようなニュースサイトを立ち上げているほか、政治家などに対する脅迫や暴力の扇動など、過激な活動を実施し当局を弱体化させようとしているとのこと。こうした一部の過激なグループがトランプ氏陣営へのハッキングに関与しているとみられています。一方でトランプ氏陣営はハッカーの身元や動機について調査を行っていないほか、ハッカーの国籍をイランと断定するような直接的な証拠を示していません。トランプ氏陣営からの報告を受け、FBIは2024年8月12日に調査を開始したことを報告しました。さらにFBIは今回のトランプ氏陣営に対するハッキングだけでなく、民主党のジョー・バイデン大統領とカマラ・ハリス副大統領の陣営を標的としたハッキングの疑いについても調査を実施しているそうです。なお、バイデン氏とハリス氏の陣営にはトランプ氏陣営と同様のスピアフィッシング攻撃を受けた兆候が発見されましたが、これまでにハッキングを受けた形跡は見つかっていません。ハリス氏の関係者は「我々のシステムではセキュリティ侵害を確認していません」と述べています。アメリカの国家安全保障コミュニケーション担当補佐官であるジョン・カービー氏は「今回のFBIによる調査の実施は、我々が以前から提起してきたものであり、イランのサイバー攻撃者がアメリカを含め世界中の選挙に影響を与えようとしているという懸念に対抗するものです。イラン政府は長年にわたって、アメリカの民主主義を弱体化させようとしてきました」と批判しています。一方でイラン外務省はFBIによる一連の活動について「悪意があります」と非難しました。