“SEVENTEENの弟分”TWS、爽やかさを脱ぎ捨てシックに…デビュー7カ月で手に入れたダンディさ！【PHOTO】

“SEVENTEENの弟グループ”TWSが、ファッション誌の表紙を飾った。

【異例】TWS、デビュー前に日本誌のカバーに登場

ファッションマガジン『ARENA HOMME+』は8月12日、TWSとラグジュアリーブランド「CELINE(セリーヌ)」が共にした9月号の表紙カット4種類を公開した。

写真のTWSは、ステージ上での爽やかなエネルギーとは対照的なモダンでクールな魅力を発散。グループカットではオールブラックコーデを着こなしダンディに、2人ずつペアで撮影したユニットカットではカジュアルなスタイリングで落ち着いた雰囲気を醸し出した。

(写真=『ARENA HOMME+』)TWS

そんなTWSは6月、2ndミニアルバム『SUMMER BEAT!』を発表した。該当アルバムはデビューアルバム『Sparkling Blue』(1月22日)に続き、2連続で「ハーフミリオンセラー」を達成。タイトル曲『If I'm S, Can You Be My N?』は、活動を終えた後もmelonのデイリーチャートでデビュー曲『plot twist』と共に上位圏を維持している。

海外メディアのラブコールも止まらない。

8月1日(以下、現地時間)、「GRAMMY Museum's Global Spin Live」の舞台に上がり北米のファンと疎通し、翌日2日には「MTV Fresh Out Live」に初出演を果たし、世界の音楽ファンに顔と名前を広めている。