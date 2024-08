グラビアアイドル・鈴木ふみ奈さんの、9月5日発売の最新写真集(玄光社)のタイトルが、『鈴木ふみ奈写真集 FLY HIGH』に決定した。それに合わせてデザインされた表紙を公開。また、第2弾となる先行カット5枚が解禁された。 先行カットは、カーゴパンツをギリギリまで下げたきわどいショットや、大自然の中で布1枚だけをまとった神秘的なショットなど、鈴木ふみ奈の魅力が存分に楽しめる内容となっている。 発売を

