finalは、ASMR専用の音質設計を施した未発表新モデル「ZE500 for ASMR」と、VTuberの 周防パトラがコラボした「ZE500 for ASMR -Patra Black-」と「ZE500 for ASMR -Patra White-」の2機種を同時発売する。予約受付は8月23日18時から、final公式サイトにて完全受注生産方式で2024年9月9日23時59分まで受け付ける。

ZE500 for ASMR -Patra Black-

ZE500 for ASMR -Patra White-

周防パトラとのコラボモデルは、これまでagブランドのASMR専用完全ワイヤレス「COTSUBU for ASMR」を基に行なってきたが、今回は3回目のコラボを記念し、finalブランドの「ZEシリーズ」より、ASMRに特化した音質設計のZE500 for ASMRを新たに開発。

初の2色展開となり、明るい声で耳から元気を届けてくれるガイダンス音声を搭載した「ZE500 for ASMR -Patra Black-」、疲れた心に優しく癒やしを与えてくれるガイダンス音声「ZE500 for ASMR -Patra White-」を用意した。

さらに、ASMR用途を想定したこだわりの筐体設計に加え、ワイヤレス充電にも対応。イヤフォンに対応する専用アプリ「final connect」も「Patra仕様」となり、「周防パトラさんを存分にお楽しみいただける内容」になっているという。

購入特典として「ZE500 for ASMR -Patra Black-」と「ZE500 for ASMR -Patra White-」で それぞれで異なった周防パトラのオリジナルASMR作品のダウンロードカードを同梱。周防パトラとの対面交流・製品を直々に受け取れる「超パワーアップした製品お渡し会2024(仮)」に抽選で参加できる。

「こだわりの新機能や購入特典詳細などの追加情報は8月23日の受注開始時に改めてお知らせする」とのこと。