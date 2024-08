日本でも人気急上昇の『チェゴシム』POP-UPが原宿で開催！韓国発のキュートな“ゴシムちゃん”をお守りにしよ

韓国のZ世代に大人気のキャラクター「 チェゴシム(최고심) 」のポップアップイベント、「チェゴシムPOP UP SHOP in OSHI BASE Harajuku」が開催。8⽉17⽇(⼟)〜9⽉1⽇(⽇)の期間中、東京・東急プラザ原宿「ハラカド」にて、お守りやキーホルダー、ぬいぐるみなど、さまざまなアイテムが登場します。

韓国発「チェゴシム」のポップアップが原宿で開催©︎choigosim2020年に、韓国在住のイラストレーター・チェゴシムさんにより⽣み出された「チェゴシム」。ポップな⾊合いとポジティブな世界観から、韓国のZ世代を中⼼に注⽬を集めているキャラクターです。ゆるくてかわいらしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな“ゴシムちゃん”たち。2024年4⽉に⽇本へ本格上陸を果たし、韓国のみならず日本でも人気が高まっているんですよ。そんな「チェゴシム」が、このたび東急プラザ原宿「ハラカド」にて、⽇本国内3カ所⽬となるポップアップを開催。キャラクターの世界観をより深く楽しめる展⽰コーナーも初登場するというから、そちらも気になります…!大人気のお守りカードはゲット必須©︎choigosim「チェゴシムPOP UP SHOP in OSHI BASE Harajuku」では、約30点以上のアイテムが登場。中でも注目なのが、⼈気アイテムである日本語版「お守りカード」(各 税込165円)の新作です。©︎choigosim「アイディアがあふれ出すお守り」、「失敗してもこっそり⽔に流すお守り」、「圧倒的お祝いお守り」、「正解だけ⾒えるお守り」、「お⾦を拾うお守り」といった、ユニークな5種類がラインナップ。ポップなデザインは、持っているだけでハッピー気分になれちゃいそうですね。キーホルダーやぬいぐるみも欲しい〜©︎choigosim「毎⽇が明るくなるアクリルキーホルダー」(各 税込605円)は、キュートなキャラクターとともに、“がんばって”“できる”“さすが”などの、ポジティブなワードがデザインされています。こちらもお出かけのお守りとして、お気に入りのバッグに取り付けておきましょ。©︎choigosimゴシムちゃんたちが、小さなぬいぐるみになったシリーズも要チェックです。「ミニぬいぐるみ うさゴシム」(税込2530円)、「ミニぬいぐるみ くまゴシム」(税込2530円)。©︎choigosimそして、「ミニぬいぐるみ めがねゴシム」(税込2530円)、「ミニぬいぐるみ ひつじゴシム」(税込2530円)がラインナップしています。どの子もきゅるんとしたお目目がとってもキュートで、全部欲しくなっちゃうかも…。©︎choigosim「おみくじおまもりステッカー」(税込300円/1回)は、全15種の中から、どれが当たるかはお楽しみ!癒し効果バツグンのキャラクターたちが描かれていて、どれが出てきてもハッピーな気持ちになれそうですね。キュートな世界が広がる展示ブースも必見©︎choigosim「チェゴシムPOP UP SHOP in OSHI BASE Harajuku」では、会場内に初となる展⽰ブースも登場。ネオンライトや吊り下げパネルなどで装飾されたブース内は、SNSで⼈気の作品やお守りカードのアート、作者の描き下ろしサインなどで彩られます。さらに、グッズやライトでデコレーションされたドレッサーや、ゴシムちゃんたちの描かれたキャラパネルが置かれた、フォトブースもお目見え。「チェゴシム」の世界に⼊り込んだような、キュートな写真を撮っちゃいましょう。ノベルティもゲットしよ©︎choigosim会場では、ご紹介した以外にもさまざまなグッズが揃います。「チェゴシム」関連商品を合計税込2000円以上購入すると、数量限定のオリジナルポストカードのプレゼントも…!「チェゴシム」ファンの方や、そのかわいさに少しでもときめいちゃった方は、この特別な機会にぜひ足を運んでみてくださいね。チェゴシムPOP UP SHOP in OSHI BASE Harajuku期間:8月17日(土)〜9月1日(日)時間:11:00〜21:00(最終日のみ20:00まで)場所:東急プラザ原宿「ハラカド」3F OSHI BASE Harajuku(東京都渋谷区神宮前6丁目31-21)公式Instagram:@choigosim_jp参照元:株式会社チョコレイト プレスリリース