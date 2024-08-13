¥È¥ë¥³¤Ï£Î£Á£Ô£Ï¤ÎÀÕÌ³Á´ÌÌÅª¤Ë²Ì¤¿¤¹¡á¥®¥å¥ì¥ë¹ñËÉÁê
Tuvan Gumrukcu¡¡Huseyin Hayatsever
[¥¢¥ó¥«¥é £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥ë¥³¤Î¥®¥å¥ì¥ë¹ñËÉÁê¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Î½ñÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÌ³¤ò¥È¥ë¥³¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë²Ì¤¿¤¹¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
°ìÉô¤ÎÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤¬¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ù²ü¡£Àè·î¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ê£Ó£Ã£Ï¡Ë¡×¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÎÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¥®¥å¥ì¥ë»á¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Î£Î£Á£Ô£Ï²ÃÌÁ¹ñ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤¬£Ó£Ã£Ï¤È¤Î´Ø·¸È¯Å¸¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÍ¥Àè²ÝÂê¤Ï£Î£Á£Ô£Ï¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÃÌÁ¹ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÕÌ³¤ò´°Á´¤ËÍú¹Ô¤·¡¢²ÃÌÁ¹ñ´Ö¤ÎÃÄ·ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥ë¥³¤¬¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î£Î£Á£Ô£Ï²ÃÌÁ¤òÇ§¤á¤¿¸å¤ËÊÆ¹ñ¤¬·è¤á¤¿¥È¥ë¥³¤Ø¤Î£Æ£±£¶ÀïÆ®µ¡ÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥®¥å¥ì¥ë»á¤Ï¡¢¹ØÆþ¼êÂ³¤¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎºÇ¿·±Ô¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡£Æ£³£µ³«È¯·×²è¤Ë¥È¥ë¥³¤¬Éüµ¢¤òË¾¤à¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥®¥å¥ì¥ë»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¥È¥ë¥³¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥®¥å¥ì¥ë»á¤Ï¡¢²¤½£À½ÀïÆ®µ¡¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¹ØÆþ¤Ë¤â¥È¥ë¥³¤Ï°ÍÁ³´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥¨¥ë¥É¥¢¥ó»á¤ÏÀè·î¡¢¥·¥ê¥¢¤Î¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤ò¾·¤¤¤Æ´Ø·¸Àµ¾ï²½¤Ë¸þ¤±¤¿²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò½ä¤ê¥®¥å¥ì¥ë»á¤Ï¡¢¾ò·ï¤¬À°¤¨¤ÐÎ¾¹ñ¤¬³ÕÎ½µé¤Î¶¨µÄ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£