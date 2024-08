¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¡×ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¤Î¥¯¡¼¥ëSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×

8月12日、竹内涼真がInstagramを更新した。

【写真】サングラス姿の顔アップSHOTなども公開

今年10月25日よりPrime Videoにて世界独占配信のAmazon Originalドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』で、“堂島の龍”と呼ばれる主人公・桐生一馬役を演じる竹内。

今回の投稿では、「It was my favorite place, my favorite time」「The dragon is right nearby」「#龍が如く #likeadragon」といったコメントやハッシュタグと共に、アメリカのカリフォルニア州・サンディエゴで撮影したと思われる街中での写真や、撮影中の様子などを公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「素敵な写真をたくさんありがとうございます」「カッコ良すぎて直視できない」「惚れ惚れ」「マジでイケメン」「海外にいる涼真くんもかっこいい」といった反響が寄せられていた。