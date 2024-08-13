¡Ö¾®ÊÁ¤ÊÃæ1Ì¼¤ÎÄÌ³ØÏ©¤Ï¤Ò¤Èµ¤¤ä³¹Åô¤Î¾¯¤Ê¤¤ÅÄ¼ËÆ»¡£Éô³èµ¢¤ê¤ËÅ¾¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬...¡×¡ÊÄ»¼è¸©¡¦30Âå½÷À¡Ë
¥·¥ê¡¼¥ºÆÉ¼ÔÅê¹Æ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤±¡¢¤³¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Á¡¡Åê¹Æ¼Ô¡§I¤µ¤ó¡ÊÄ»¼è¸©¡¦30Âå½÷À¡Ë
I¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢²¼¹»Ãæ¤Ë·ã¤·¤¯Å¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¼«Å¾¼Ö¤ÏÅÝ¤ì¤Æ½ý¤À¤é¤±¡¢Â¤«¤é¤â·ì¤¬½Ð¤¿¤·¡¢²ÙÊª¤Ï»¶Íð¡£
¤½¤³¤Ø¡¢£±¿Í¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ......¡£
¡ãI¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¡ä
3Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¡¢Ì¼¤¬Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï»äÉþ¤Ç¥Ð¥¹ÄÌ³Ø¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ÇÊÒÆ»15Ê¬¤Î¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´·¤ì¤Ê¤¤À©Éþ¤È¶µ²Ê½ñ¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿½Å¤¿¤¤¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¤¡¢¼«Å¾¼Ö¥«¥´¤Ë¤ÏÂÎÁàÉþ¤ä¥·¥å¡¼¥º¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾®ÊÁ¤ÊÌ¼¤ÏËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤Î¼Ö¤«¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ...
ÅÄ¼Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ³ØÏ©¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤¬Èª¤À¤é¤±¤Î¿ÍÄÌ¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤ÇÀÆ»¤ä³¹Åô¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ»¡¢¤Ç¤³¤Ü¤³¤·¤¿²Õ½ê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢±ýÉü¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëËèÆü¡£
4·îÃæº¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉô³èÆ°¤â»Ï¤Þ¤ê¹¹¤ËÈè¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢5·î¤Î¤¢¤ë½µËö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é1¿Í¤Çµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¤«¤é¤Ï·ì¤¬Î®¤ì¡¢¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥º¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÅ¾¤¬¤ê¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ø¡¢°ìÂæ¤ÎÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤Î¼Ö¤¬Ää¤Þ¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤Ï°ì½Ö·Ù²ü¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÅÝ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¤òµ¯¤³¤·¡¢¿á¤ÃÈô¤ó¤À¥·¥å¡¼¥º¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ½¦¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
Ì¼¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ï½ý¤À¤é¤±¡¢Â¤«¤é¤âÎ®·ì¤·¤Æ¤¿¤±¤É...
º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´Í¥¤·¤¤Êý¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªÎé¤Îµ¤»ý¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÇã¤Ã¤Æ2¤«·î¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ï½ý¤À¤é¤±¡¢Â¤Î²ø²æ¤Ï·¤²¼¤Ë¤Þ¤Ç·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î½ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î¤ª±¢¤Ç¿´¤Ï¸µµ¤¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Ê¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¡¢ÀÊÌ¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë