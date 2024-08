【第15話】8月12日 公開

小学館は8月12日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第15話「意識」をサンデーうぇぶりで公開した。

第15話ではクラスの女子の発言を受けて江口を意識してしまう池沢。そんな中、江口の前で着ぐるみの試着をすることになる。

第15話「意識」のページ

【となりの席のヤツがそういう目で見てくる】

見る側はもちろんドキドキするけど、見られる側もドキドキ…? 『ラブコメクエスト』のmmkが送る、新時代の「お隣さん」純愛ショートコメディ!!

