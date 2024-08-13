１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８０．０６ドル（＋３．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５０４．０ドル（＋３０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７９１．７セント（＋４３．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８３．２５セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．００セント（－１６．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．５２（＋３．５６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８０．０６ドル（＋３．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５０４．０ドル（＋３０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７９１．７セント（＋４３．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８３．２５セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．００セント（－１６．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．５２（＋３．５６）
出所：MINKABU PRESS