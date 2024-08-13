ÂçµÏ¿¤ËÇ÷¤Ã¤¿21ºÐ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡¡°éÀ®¤«¤éÈôÌö¡Ä°ïºà±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¡×
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ê¡Åç¤¬1°ÂÂÇÅêµå¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à 5¡¼1 À¾Éð¡Ê12Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î3Ç¯ÌÜ¡¦Ê¡ÅçÏ¡Åê¼ê¤¬12Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç2¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£3·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿21ºÐ¤¬¡¢7²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Î²÷Åê¤Ë¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¡Åç¤Ï¡¢6²ó¤Þ¤ÇÀ¾ÉðÂÇÀþ¤ò¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤ëÅêµå¤òÈäÏª¡£7²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÎÏ¶¯¤¤Â®µå¤òÉð´ï¤Ë°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÅêµå¤Ç¡¢À¾ÉðÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¤ÏÈ¬¸ÍÀ¾¹â¤«¤é2021Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯¤Ï2·³¤Ç14ÅÐÈÄ¡Ê1ÀèÈ¯¡Ë¡¢1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.06¡£2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ËÈôÌö¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¡¢17ÅÐÈÄ¡Ê9ÀèÈ¯¡Ë¤Ç4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.79¡£3·î14Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢6·î2Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤¬¸ø¼°YouTube¤ËÊ¡Åç¤ÎÅêµå¤ò±ÇÁü¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹È¿±þ¡£¡Ö¥Ï¥à¤Î¾ÍèÌÀ¤ë¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¡×¡Ö¿·¾±¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤¬¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡ÖµåÂ®°Ê¾å¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Îº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë