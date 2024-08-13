１３日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０３：００ 米・月次財政収支
０８：５０ 日・国内企業物価指数
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 豪・四半期賃金指数
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
２１：３０ 米・卸売物価指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：トライアル<141A>，タウンズ<197A>，ＭＩＸＩ<2121>，サッポロＨＤ<2501>，Ｌドリンク<2585>，ＪＰＨＤ<2749>，コメ兵ＨＤ<2780>，マツキヨココ<3088>，プレサンス<3254>，オープンＨ<3288>，Ｃｉメディカ<3540>，ラクス<3923>，メルカリ<4385>，サイボウズ<4776>，クオリプス<4894>，ニチレキ<5011>，ＪＢＳ<5036>，アルバック<6728>，アイコム<6820>，日電子<6951>，シチズン<7762>，アシックス<7936>，セイコーＧ<8050>，いなげや<8182>，琉球銀<8399>，ウィズメタク<9260>，光通信<9435>，建設技研<9621>，ケーユーＨＤ<9856>，日本ＫＦＣ<9873>ほか
※海外企業決算発表：ホーム・デポほか
出所：MINKABU PRESS
０３：００ 米・月次財政収支
０８：５０ 日・国内企業物価指数
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 豪・四半期賃金指数
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
２１：３０ 米・卸売物価指数
○決算発表・新規上場など
決算発表：トライアル<141A>，タウンズ<197A>，ＭＩＸＩ<2121>，サッポロＨＤ<2501>，Ｌドリンク<2585>，ＪＰＨＤ<2749>，コメ兵ＨＤ<2780>，マツキヨココ<3088>，プレサンス<3254>，オープンＨ<3288>，Ｃｉメディカ<3540>，ラクス<3923>，メルカリ<4385>，サイボウズ<4776>，クオリプス<4894>，ニチレキ<5011>，ＪＢＳ<5036>，アルバック<6728>，アイコム<6820>，日電子<6951>，シチズン<7762>，アシックス<7936>，セイコーＧ<8050>，いなげや<8182>，琉球銀<8399>，ウィズメタク<9260>，光通信<9435>，建設技研<9621>，ケーユーＨＤ<9856>，日本ＫＦＣ<9873>ほか
※海外企業決算発表：ホーム・デポほか
出所：MINKABU PRESS