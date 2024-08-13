１３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０３：００　米・月次財政収支
０８：５０　日・国内企業物価指数
０９：３０　豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０　豪・四半期賃金指数
１０：３０　豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１５：００　英・失業率
１５：００　英・失業保険申請件数
１８：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００　ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
２１：３０　米・卸売物価指数

○決算発表・新規上場など

決算発表：トライアル<141A>，タウンズ<197A>，ＭＩＸＩ<2121>，サッポロＨＤ<2501>，Ｌドリンク<2585>，ＪＰＨＤ<2749>，コメ兵ＨＤ<2780>，マツキヨココ<3088>，プレサンス<3254>，オープンＨ<3288>，Ｃｉメディカ<3540>，ラクス<3923>，メルカリ<4385>，サイボウズ<4776>，クオリプス<4894>，ニチレキ<5011>，ＪＢＳ<5036>，アルバック<6728>，アイコム<6820>，日電子<6951>，シチズン<7762>，アシックス<7936>，セイコーＧ<8050>，いなげや<8182>，琉球銀<8399>，ウィズメタク<9260>，光通信<9435>，建設技研<9621>，ケーユーＨＤ<9856>，日本ＫＦＣ<9873>ほか
※海外企業決算発表：ホーム・デポほか

出所：MINKABU PRESS