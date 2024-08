プロ野球チームのキャップをかぶった「スヌーピー」がデザインされた注目の車用アイテムが登場!自動車専用グッズを主に販売するインターネットショップ「AS MUST」で、プロ野球各球団のイメージカラーに合わせてスヌーピーがデザインされた「スヌーピーコラボ セーフティサインマグネット」(1320円)全32種類が発売中だ。デザインは、球団ごとに「BABY IN CAR」、「DOG IN CAR」、「NOW ON REC」の3種類(読売ジャイアンツのみ「BABY IN CAR」と「DOG IN CAR」の2種類)。後続車への安全運転の促進やドライバー自身の安全運転意識の向上に役立てよう。

「スヌーピーコラボ セーフティサインマグネット(全32種)」(1320円)

「スヌーピーコラボ セーフティサインマグネット」の使用イメージ。車種を問わず使いやすいサイズ感だ

読売ジャイアンツカラーの「BABY IN CAR」

阪神タイガースカラーの「DOG IN CAR」

東北楽天ゴールデンイーグルスカラーの「NOW ON REC」

「スヌーピーコラボ セーフティサインマグネット」は115ミリ×115ミリの正方形で、小型車から大型車まで、どんな車でも使いやすいサイズ感。視認性の良さとデザイン性の高さを両立させたデザインで、スヌーピーファンやプロ野球ファンだけでなく、愛車の美観を損なわずにセーフティサインマグネットを利用したい人にもおすすめ。赤ちゃんを車に乗せる人は「BABY IN CAR」、犬を乗せる人は「DOG IN CAR」、あおり運転の予防につなげたい人は「NOW ON REC」と、3種類をシーンに合わせて利用しよう。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC