今シーズンからレアル・ベティスに復帰したファンミが、喜びのコメントを語った。



ファンミは19-20シーズンからベティスに所属しているFWだが、昨シーズンはサウジプロリーグのアル・リヤドにローン移籍し、2024年2月にはラ・リーガのカディスに再びローンで籍を移していた。



彼は21−22シーズンではチームの主力として奮闘。リーグ戦ではチームトップの16ゴールを挙げ、コパ・デル・レイ制覇にも貢献した。これから始まる新シーズンでも再びチームの柱となる活躍が期待される。





What a beautiful sequence of play from Real Betis which lead to Juanmi’s goal against Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/ocNPW0Fakq