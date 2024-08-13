本日の予定【経済指標】



【日本】

国内企業物価（7月）08:50

予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)

予想 3.2% 前回 2.9%（前年比)



【シンガポール】

実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）09:00

予想 2.9% 前回 2.9%（前年比)



【英国】

ILO失業率（6月）15:00

予想 4.5% 前回 4.4%（ILO失業率)



雇用統計（7月）15:00

予想 4.4% 前回 4.4%（失業率)

予想 N/A 前回 3.23万件（失業保険申請件数)



【ユーロ圏】

ドイツZEW景況感指数（8月）18:00

予想 39.2 前回 41.8（ZEW景況感指数)



【南アフリカ】

雇用統計（2024年 第2四半期）18:30

予想 N/A 前回 32.9%（失業率)



【米国】

生産者物価指数（PPI）（7月）21:30

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 2.6%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 N/A 前回 3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



※予定は変更することがあります

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