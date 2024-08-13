本日の予定【経済指標】

【日本】
国内企業物価（7月）08:50
予想　0.4%　前回　0.2%（前月比)
予想　3.2%　前回　2.9%（前年比)

【シンガポール】
実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）09:00
予想　2.9%　前回　2.9%（前年比)

【英国】
ILO失業率（6月）15:00　
予想　4.5%　前回　4.4%（ILO失業率)

雇用統計（7月）15:00
予想　4.4%　前回　4.4%（失業率)
予想　N/A　前回　3.23万件（失業保険申請件数)

【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（8月）18:00
予想　39.2　前回　41.8（ZEW景況感指数)

【南アフリカ】
雇用統計（2024年 第2四半期）18:30
予想　N/A　前回　32.9%（失業率)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（7月）21:30
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)　
予想　N/A　前回　2.6%（前年比)　
予想　0.2%　前回　0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　N/A　前回　3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

※予定は変更することがあります