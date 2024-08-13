本日の予定【経済指標】
本日の予定【経済指標】
【日本】
国内企業物価（7月）08:50
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 3.2% 前回 2.9%（前年比)
【シンガポール】
実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）09:00
予想 2.9% 前回 2.9%（前年比)
【英国】
ILO失業率（6月）15:00
予想 4.5% 前回 4.4%（ILO失業率)
雇用統計（7月）15:00
予想 4.4% 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 3.23万件（失業保険申請件数)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（8月）18:00
予想 39.2 前回 41.8（ZEW景況感指数)
【南アフリカ】
雇用統計（2024年 第2四半期）18:30
予想 N/A 前回 32.9%（失業率)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（7月）21:30
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更することがあります
【日本】
国内企業物価（7月）08:50
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
予想 3.2% 前回 2.9%（前年比)
【シンガポール】
実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第2四半期）09:00
予想 2.9% 前回 2.9%（前年比)
【英国】
ILO失業率（6月）15:00
予想 4.5% 前回 4.4%（ILO失業率)
雇用統計（7月）15:00
予想 4.4% 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 3.23万件（失業保険申請件数)
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（8月）18:00
予想 39.2 前回 41.8（ZEW景況感指数)
【南アフリカ】
雇用統計（2024年 第2四半期）18:30
予想 N/A 前回 32.9%（失業率)
【米国】
生産者物価指数（PPI）（7月）21:30
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更することがあります