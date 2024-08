SEKAI NO OWARIが8月12日、自身最大規模のアリーナツアー<SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024「深海」>のファイナル公演を神奈川・Kアリーナ横浜で開催した。同ツアーは3月16日の宮城セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに、全国15会場33公演の規模で行われたものだ。今回のアリーナツアーは“深海のクラブ”をモチーフとしたもの。ステージ上には象徴的な巨大ミラーボールが吊られ、客席頭上には深海生物を思わせる巨大なバルーンが浮遊。通常のライブを遥かに超える大量の照明機材で豪華なライティング演出がおこなわれるなど、SEKAI NO OWARIならではの多くのこだわりが詰まったツアーとなった。

■<SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024「深海」>

3月16日(土) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

3月17日(日) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

3月30日(土) 新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

3月31日(日) 新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

4月06日(土) 静岡・エコパアリーナ

4月07日(日) 静岡・エコパアリーナ

4月13日(土) 広島・グリーンアリーナ

4月14日(日) 広島・グリーンアリーナ

4月20日(土) 福井・サンドーム福井

4月21日(日) 福井・サンドーム福井

4月27日(土) 北海道・北海道⽴総合体育センター 北海きたえーる

4月28日(日) 北海道・北海道⽴総合体育センター 北海きたえーる

5月05日(日) 東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館

5月06日(月祝) 東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館

5月11日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

5月12日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

6月01日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

6月02日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

6月08日(土) 長野・ビッグハット

6月09日(日) 長野・ビッグハット

6月12日(水) 大阪・大阪城ホール

6月13日(木) 大阪・大阪城ホール

6月22日(土) 兵庫・ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール)

6月23日(日) 兵庫・ワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール)

7月12日(金) 愛知・ポートメッセなごや

7月13日(土) 愛知・ポートメッセなごや

7月17日(水) 大阪・大阪城ホール

7月18日(木) 大阪・大阪城ホール

7月25日(木) 徳島・アスティとくしま

7月26日(金) 徳島・アスティとくしま

8月10日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

8月11日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜

8月12日(月祝) 神奈川・Kアリーナ横浜

※全国15会場33公演

■アルバム『Nautilus』アナログレコード



2024年12月4日(水)発売

予約リンク:https://sekainoowari.lnk.to/nautilus_lpPR

【アナログレコード(2枚組)】

TYJT-59009/10 5,940円(税込) / 5,400円(税別)

※完全数量限定盤

・CDのアートワークを手掛けた村松佳樹が新たに描き下ろした新ジャケット

・1枚180gの重量盤の33回転2枚組

・三方背ジャケット(幅314mm×高315mm×背8mm)

・24ページ・ブックレット(幅294mm×高294mm)

▼トラックリスト

01. タイムマシン

(Netflix映画『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』主題歌)

02. 最高到達点

(TVアニメ『ONE PIECE』主題歌)

03. デッドエンド

(富士急ハイランド『ZOKKON』テーマ曲)

04. Habit

(映画『ホリック xxxHOLiC』主題歌)

05. 深海魚

(映画『怪物の木こり』主題歌)

06. ユートピア

07. Diary

(Netflixシリーズ『未来日記』主題歌)

08. ターコイズ

(『キリン 氷結®』新テーマソング)

09. バタフライエフェクト

(フジテレビ『わたしのお嫁くん』オープニング曲)

10. Eve

11. ROBO

(テレビ朝日ドラマ『シッコウ!!〜犬と私と執行官〜』主題歌)

12. サラバ

(フジテレビ『わたしのお嫁くん』主題歌)



■7thオリジナルアルバム『Nautilus』

2024年3月13日(水)発売

配信リンク:https://sekainoowari.lnk.to/nautilusPR

関連リンク

◆SEKAI NO OWARI オフィシャルサイト

◆SEKAI NO OWARI オフィシャルX

◆SEKAI NO OWARI オフィシャルTikTok

◆SEKAI NO OWARI UNIVERSAL MUSIC オフィシャルページ

◆SEKAI NO OWARI ライブツアー特設サイト

千秋楽のKアリーナ横浜3daysも多くの観客が会場に詰めかけるなど、同アリーナツアーの総動員数は約35万人を記録。実施公演数も動員数も過去最大規模となり、日本屈指のライブエンターテインメントを各地で披露した。今回のライブの模様は、CS放送 / TBS チャンネル 1で年9月29日に放送が予定されている。SEKAI NO OWARIは、3月リリースのアルバム『Nautilus』のアナログレコードを12月4日に発売することも決定している。撮影◎yoshiharu ota/takeshi yao/takao inoguchi