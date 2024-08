ボーナスポイント10億円分山分けプレゼント！2024 レジンコミックス夏祭りキャンペーン

レジンエンターテインメントが提供する漫画プラットフォーム『レジンコミックス』は、「2024 レジンコミックス夏祭りキャンペーン」を開催中です。

レジンコミックス「2024 レジンコミックス夏祭りキャンペーン」

人気の作品が最大50%OFF!さらに、ボーナスポイント10億円分山分けプレゼントなど、「レジンコミックス」を楽しめます。

【2024レジコミ夏祭り企画|最大50%OFFキャンペーン!】

レジンコミックスで読める人気作品が最大50%OFF中!読みたかったあの作品がたっぷり楽しめます。

キャンペーン日程:2024年8月1日(木)12:00〜2024年8月31日(土)12:00

【2024レジコミ夏祭り企画|ボーナスポイント10億円分山分けキャンペーン!】

レジコミ夏祭り期間中、ボーナスポイント10億円分山分けキャンペーンを実施中!

キャンペーン日程:2024年8月1日(木)12:00〜2024年8月31日(土)12:00

【2024レジコミ夏祭り企画|無料増量&最大半額割引キャンペーン!】

期間限定でレジンコミックスで読める人気作品が無料増量&最大半額割引中!

キャンペーン日程:2024年8月9日(金)12:00〜2024年8月19日(月)12:00

【2024レジコミ夏祭り企画|ポイント50%還元キャンペーン!】

レジンコミックスの人気作品を読むと使ったポイントの50%が還元されます!

キャンペーン日程:2024年8月1日(木)12:00〜2024年8月31日(土)12:00

【レジンコミックスの主な特徴】

▼毎日無料で読める!

毎日様々なオリジナル漫画が1話ずつ無料で読めます。

さらに、無料増量キャンペーンが毎週更新されるので、人気作品も無料で楽しめます!

▼毎日22時レジコミオリジナルコミック独占・先行配信

レジンコミックスでしか見られない人気オリジナルコミックが毎日22時に更新!誰よりも早く人気作品の最新話をチェックしましょう!

▼お気に入りの漫画は一生保存!

購入した漫画はMy本棚からいつでもどこでもずーっと気軽に読めます!

▼一人ひとりのお好みに合わせたおすすめ作品、レジコミPICK

一人ひとりのお好みに合わせ、ホーム画面からおすすめ作品をまとめて見られます。

▼広告は一切なし

広告がないプレミアム漫画サービスだから、ストレスZEROでサクサク読めます。

▼まとめ買い機能

エピソードを1話ずつ買わなくてもOK!まとめ買い機能を使えば、1回のクリックですべてのエピソードを購入できます。

さらに、まとめて買うとポイントが安く購入できる「マイレージ」ももらえます!

▼安心・安全な公式サービス

レジンコミックスは正式契約で提供する正規版配信サービスです。

安心・安全に漫画を楽しめます。

