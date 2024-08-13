¡ÖÀ¤µª¤ÎÂçµÕÅ¾¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«...¶â¥á¥À¥ëÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎ¼ç¾¡¦³þÏÂËá¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅ·À¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤ÎµÕ½±
·ù¤Ê¶õµ¤¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿³þ¤Î¸ÀÍÕ
17Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬½ªËë¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿¿²Æ¤Îº×Åµ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡¢´¶Æ°¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎ¤Î·àÅª¤ÊÂçµÕÅ¾¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÞÎØ»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â±Ê¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¤¤Æ¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿³þÏÂËá¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤À¡£¶þ¿«¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤Îº¬´´¤ò¡¢2¿Í¤Î²¸»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
³þ¤Î»ÔÎ©½¬»ÖÌî¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»ÂÎÁàÉô¤ÎÂçÃÝ½¨°ì´ÆÆÄ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Î±þ±ç¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ¤¨»Ò¤ò¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÏÂËá¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦Ã¯¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤â¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤¤Á¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³þÏÂËá¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶¶ËÜ¡ËÂçµ±¤¬2¼ïÌÜÌÜ¤Î¤¢¤óÇÏ¤ÇÍî²¼¤·¤¿¤¢¤È¤ä¡¢Ã«Àî¡Ê¹Ò¡Ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥¹¤ò¤·¤¿4¼ïÌÜÌÜ¤ÎÄ·ÇÏ¤Î¤¢¤È¤Ï·ù¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤È¤«¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼¡¤Î¼ïÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹¤È¤«¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÏÂËá¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬µß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÞÎØ¤¬½é¤á¤Æ¤Î²¬¡Ê¿µÇ·½õ¡Ë¡¢¿ùºê¡ÊÀµ¶Æ¡Ë¤â´Þ¤á¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Í×½ê¡¢Í×½ê¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼³Ý¤±¤â¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢±éµ»¸å¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¥ß¥¹¤Ê¤¯±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ä¥¤ê¾å¤²¤¿À¼¤Ç¤â¡¢Ãç´Ö¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿³þ¡£¡ÖÀä¶«¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂçÃÝ´ÆÆÄ¤Ï¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤À¤¬¡×
¡Öº£¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤Î¤È¤¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÁà¶¥µ»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±éµ»¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â°¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤Ë½Ð¤·²á¤®¤ë¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤â¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³þ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜ¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼þ¤ê¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢ÏÂËá¤ÎÎÉ¤µ¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
³þ¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â³¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤â±éµ»¸å¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥Ý¡¼¥º¤òºî¤ê¡¢ÌÔ¡¹¤·¤¯ËÊ¤¨¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÈ¯Ïª¤·¹ç¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤âÆ§¤óÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸Ä¤â¶¯¤¯¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶¯¤¤¡£¸Ä¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂç»ö¤À¤· ¡¢¤¢¤ÎÌ¡²è¤Ë¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊµÕÅ¾¤òÀ¸¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçÃÝ´ÆÆÄ¡Ë
ºÇ½ª£¶¼ïÌÜÌÜ¤ÎÅ´ËÀ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢1°ÌÃæ¹ñ¤È2°ÌÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀº¹¤Ï3.267¡£ÀäË¾Åª¤ÊÂçº¹¤È¸À¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
³þ¤¬ÂÎÁàÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡ÖÁ¥¶¶¥¸¥å¥Ë¥¢ÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¡×¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¶¯²½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤â»ý¤ÄÅÄ¾Â´²Ê¸»á¤â¡¢¸«Î©¤Æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ï³¤é¤·¤¿ËÜ²»¡Ö¥È¥Ã¥×¤Ï·ù¤Ç¤¹¡×
¡Ö±éµ»¤¹¤ë½çÈÖ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾²¡¢¤¢¤óÇÏ¤ÏÆüËÜ¤¬¾å¤Ç¡¢¤Ä¤êÎØ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¡£¼¡¤ÎÄ·ÇÏ¤ÏÎÏ¤ò½Ð¤»¤ì¤ÐÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬ÅÀ¤ò²Ô¤²¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îº¹¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Ê¿¹ÔËÀ¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÃÇÁ³¾å¡£Å´ËÀ¤ÏÆüËÜ¤¬¾å²ó¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¼ÂÎÏÅª¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ß¥¹¤Ê¤¯±¿¤ó¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
1¿Í¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ÈºÇÄã¤Ç¤â1ÅÀ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÅÀº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬14ÅÀÂæ¤ò¼è¤ëÃæ¡¢¼¡¤Î¼ïÌÜ¤Ç15ÅÀ¤ò2¿Í¡¢Â·¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
2¼ïÌÜÌÜ¤Î¤¢¤óÇÏ¤Ç¶¶ËÜ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥¬¥¯¥Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤âÏÂËá¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÄß¤êÎØ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê14ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¥È¥Ã¥×¤Ï·ù¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅöÁ³¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¡£
¼ÂºÝ¡¢¤¢¤óÇÏ¤Ç¤Ï°ì½Ö¡¢´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡¢Íî¤Á¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤âÂ¤ò³«¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«Ìá¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¤â³«¤«¤º¤ËÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
ÏÂËá¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤È¤«2ÈÖ¤ÎÅÀ¿ô¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¼ºÇÔ¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¤·¤«¤â¹â¤¤ÅÀ¿ô¤Ç¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÁª¼ê¤Ë·Ò¤°¡£Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÌò³ä¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¾²¡¢¤¢¤óÇÏ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¼è¤ë¤É¤³¤í¤«¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¡¢Â³¤¯¤Ä¤êÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë3.133ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÅÀº¹¤À¤Ã¤¿
¼¡¤ÎÄ·ÇÏ¤Ç¤ÏÃ«Àî¤Ë¥ß¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤Ë12ÅÀÂæ¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤Îº¹¤Ï1.799¤Þ¤Ç¤Ë½Ì¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·Ãæ¹ñ¤Ï¡ÈÊ¿¹ÔËÀ¤Î¿À¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëîÀ·É±à¡Ê¥¾¥¦¡¦¥¸¥ó¥æ¥¨¥ó¡Ë¤¬16.000¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¤ò3ÅÀ°Ê¾åÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³þ¤Ï¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÄü¤á¤ë¤Ê¤è‼¡×
²¿ÅÙ¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢Å´ËÀ¤ÎÁ°¤Ë3ÅÀ¶á¤¯º¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Îº¹¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÅÀº¹¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂËá¤â¡Ø¸ÞÎØ¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¾ï¡¹¡¢¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤Ë¤«¤ò¡¢±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Î¤â¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¶¯¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÃ¯¤«¤¬º¹¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤â¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎµÕÅ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÂçµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÆ§¤ß»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÕÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤â¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦º¹¤ÇÅ´ËÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ÎÈ´¤±¤¿ÃåÃÏ¤ä¡¢Äü¤á¤Æ¤¢¤È1¤Ä¤Ç¤â¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÂçÃÝ´ÆÆÄ¡Ë
³þ¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¡¢Î®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃç´Ö¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡ÊÅÄ¾Â»á¡Ë
¡ÖÅ·À¤Î¤â¤Î¤ÏÏÂËá¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
16Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤º¤ËÊä·ç¤Ë²ó¤ê¡¢21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤Û¤ó¤Î0.103ÅÀ¡¢ROC¡Ê¥í¥·¥¢¸ÞÎØ°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ËµÚ¤Ð¤º¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ª¤ÇÆüËÜ¤¬ÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Æü¤Î´Ý¤¬·ÇÍÈ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÏÂËá¤Ï´ò¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é´ÑµÒÀÊ¤«¤é¸«¤¿¤³¤È¤ò°ì½Ö¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤Ç¤ï¤º¤«¤Êº¹¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢°ìÀÚ¡¢Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¿ôÇ¯´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¡£
ÁêÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤ºÃ¸¡¹¤È¡¢¤·¤«¤·¾ðÇ®¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¶¯¤µ¤¬ÏÂËá¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÃÝ´ÆÆÄ¡Ë
¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢³þ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏºÇ½é¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É²ù¤·¤µ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÏÂËá¤¬ÊÌ¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤¦¤Á¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø2Ç¯À¸¤«3Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£ÇØ¤â¾®¤µ¤¯¡¢ÂÎ½Å¤â¤Þ¤À20Ô¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Åö»þ¡¢Æ±¤¸³ØÇ¯¤Î»Ò¤Ï¤Û¤«¤Ë5¿Í¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÈÖ¼å¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Î¥Á¡¼¥àÀï¤Ï4¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ë¤âÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÅÄ¾Â»á¡Ë
¡Ö¿Í°ìÇÜ¡¢ÂÎ¤Ë¥Ð¥Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÅÄ¾Â»á¤Ï¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¶â¤ò¼è¤Ã¤¿ÉÚÅÄÍÎÇ·¤â¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤³¤Î»Ò¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Æ¥Í¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿ÊÆÅÄ¸ù¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î²¬¤â¤½¤¦¡£Å·ºÍÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎÁà¤Î¼Á¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â°ìÌ£¤âÆóÌ£¤â°ã¤¦¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÏÂËá¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
»Ä¹ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤ÇËÜ¿Í¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤¬²¿ÅÙÎý½¬¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤µ»¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»Ò¤Ï1²ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ù¤Ç¤â°ã¤¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê³þ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
¼¡²óµ»ö¡Ö¡ØÇ®¤¹¤®¤ë¼ç¾¡ÙÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎ¡¦³þÏÂËá¤Î¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¡ØÎäÀÅÊ¬ÀÏ¡Ù¤È¡ØË×Æ¬ÎÏ¡Ù¡×¤Ç¤â¡¢2¿Í¤Î²¸»Õ¤¬³þ¤ÎÂÎÁà¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿È¾À¸¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÇ®¤¹¤®¤ë¼ç¾¡×ÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎ¡¦³þÏÂËá¤Î¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¡ÖÎäÀÅÊ¬ÀÏ¡×¤È¡ÖË×Æ¬ÎÏ¡×