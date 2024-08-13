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A Tradition of Violence: The History of Deputy Gangs in the Los Angeles County Sheriff¡Çs Department - Knock LA
L.A. is investigating 50-year-old police gangs, finally | Reuters
https://www.reuters.com/legal/government/la-is-investigating-50-year-old-police-gangs-finally-2022-03-30/
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ABC7 - Violent jail cell extraction at Men's Central Jail - YouTube
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