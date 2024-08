お手軽価格で日本酒飲み比べも！大和西大寺酒場 豊祝万来

イコンは2024年8月9日(金)、「大和西大寺酒場 豊祝万来(ほうしゅくばんらい)」をオープンしました。

大和西大寺酒場 豊祝万来(ほうしゅくばんらい)

■店舗概要

名称 :大和西大寺酒場 豊祝万来

所在地 :奈良市西大寺東町2-1-63 サンワシティ西大寺B1F

電話番号:0742-93-4668

営業時間:月曜〜金曜 16:00〜23:30

土曜・日曜・祝日 14:00〜23:30

定休日 :無し

店舗面積:32.69坪

席数 :60席

「大和西大寺酒場 豊祝万来」は、奈良の老舗酒造「奈良豊澤酒造」の日本酒「豊祝」がプロデュースする大衆酒場です。

奈良豊澤酒造は創業以来、ほとんど機械化せず手作りに徹底した丁寧な酒造りを続けている酒蔵で、そこから生まれる「豊祝」をメインとした日本酒を常時15種類以上そろえています。

そのうち「純米辛口 豊祝」「純米旨口 豊祝」「豊祝 吟醸 生原酒 氷室瓶貯蔵」の3種類は、同店でのみ味わえる限定酒です。

料理は、高知県すくも漁港から仲買を通さず直接仕入れた新鮮な海鮮を使った刺し身や焼き魚、炉端料理をはじめとした肉料理、創作料理など日本酒に合う和食料理を100種類以上用意されています。

名物メニューは、旬の魚を盛り合わせた「魚が美味しいだけのお造り5種盛り」(2,739円)、味噌ベースでお酒が進む味付けの「新鮮ホルモンMIX焼き」(1,078円)、巻き寿司を揚げた「生まぐろ太巻き天ぷら」(1,089円)です。

日本酒は495円からのお手軽な価格で飲み比べも楽しめます。

女性人気の高い「豊祝ゆず酒」「豊祝梅酒」(各649円)も用意。

日本酒以外にも、ビールやサワー、ハイボールなど定番アルコールドリンクを含む約120種類のドリンクメニューを用意されています。

木と紺色を基調とした明るい店内には、枡を使った装飾や和紙の照明、日本酒のラベルをモチーフにしたのれんなどを飾り、女子会やデート使いにもおすすめです。

地元・奈良の日本酒とこだわりの和食をカジュアルに楽しめます。

