秋のピクニックアウトドアフェス！outdoor fes BREMEN 2024

prove LiFE主催、アウトドア×音楽フェスティバル「outdoor fes BREMEN 2024」を千葉ポートパーク 円形芝生広場にて2024年10月27日(日)に開催します。

outdoor fes BREMEN 2024

【開催情報】

開催日 :2024年10月27日(日) 10:00-18:00

場所 :千葉ポートパーク 円形芝生広場

(千葉県千葉市中央区中央港1丁目)

入場料 :大人 前売 1,000円 当日 1,500円/小中学生 500円/未就学児 無料

※税込み価格

購入方法:前売券購入はこちら 公式HP

https://www.outdoorfes-bremen.com/category/outdoor-fes-bremen-2024

URL :HP

https://www.outdoorfes-bremen.com/

海風が気持ちいい公園を舞台に、キャンプテントの展示販売、参加型ワークショップ、キッチンカー出店、さまざまなマーケットのほか、豪華アーティストによる野外ライブやゲストトークなど、コンテンツ盛りだくさんです!

【イベントコンテンツ】

・音楽ステージライブ

・アウトドア/ライフスタイルマーケット

・テント・VAN車両展示

・キッチンカー出店

・アウトドア体験コンテンツ

・サウナカルチャーエリア

2024年はさらに「アウトドア体験コンテンツ」が充実。

親子で参加したり、ライブを楽しんだり、ピクニック気分で1日ゆっくり過ごせるイベントです。

【アウトドア体験コンテンツ】(2024年8月時点)

・テント張り体験

・薪割り体験

・ブッシュクラフト体験

・ワゴンカートレース

・竹作りワークショップ

・シェラカップボール対決

・キャンプクイズラリー

・ミニアスレチック体験

BREMEN 2024 アウトドア体験コンテンツ

※内容は都合によりやむを得ず変更になる場合があります。

【ステージ出演アーティスト】

七尾旅人

Keishi Tanaka

宮 武弘

SOTOni

DJ RINOKA

Harashin.Chino&Friends(ハラチノ)

SWAMP GYPSY CARAVAN

SUGIE

BREMEN 2024 出演アーティスト/七尾旅人

■七尾旅人

シンガーソングライター。

98年のデビュー以来、ファンタジックなメロディで世界の現実を描き続けて「うた」のオルタナティブを切り拓き、音楽シーンの景色を少しずつ変えてきた。

パンデミックのなか放置された感染者や困窮者に食料を配送する「フードレスキュー」を継続しつつ完成させた2枚組ニューアルバム『Long Voyage』を2022年9月にリリースした。

愛犬家だが、犬に振り回されっぱなし。

日々の情報はX(旧Twitter)やnoteで発信中。

BREMEN 2024 出演アーティスト/Keishi Tanaka

■Keishi Tanaka

ミュージシャン。

作詞家。

作曲家。

Riddim Saunterを解散後、2012年よりソロ活動をスタート。

場所や聴く人を限定しないスタイルでライブを続けている。

また、2021年にはV6への楽曲提供も話題となるほか、文章にも注目が集まり3本のコラム連載を持つ。

2024年3月にライブ会場限定で新作CD『KOKORO EP』のリリース、2024年9月23日に東京キネマ倶楽部で10人編成によるワンマンライブ[NEW KICKS -ONE MAN SHOW-]を行う。

BREMEN 2024 出演アーティスト/宮 武弘

■宮 武弘

アウトドア、サッカー、クラフトビールを愛するウクレレシンガー。

埼玉浦和出身、東京府中在住。

ap bank fes、アコチルなど野外フェスにも多数出演。

アウトドアブランド「CHUMS」とのコラボや、BE-PAL netの連載ほか、日テレ「ズームインサタデー」、FMヨコハマ「The Burn」など各メディアにもたびたび登場。

「よなよなエール」公認ソング、浦和レッズTVのBGM担当など、幅広く活動中。

BREMEN 2024 出演アーティスト/SOTOni

■SOTOni

アウトドアなことが大好きな、外にいることが多いシンガーソングライター。

「自然」をイメージさせるようなリリックをネイチャーかつオシャレサウンドに乗せて軽やかに歌いあげる。

BREMEN 2024 出演アーティスト/DJ RINOKA

■DJ RINOKA

2022年12月に初めてDJ機材に触れ、その後23年5月に開催された“Vintage & Creators Market”でDJデビューを果たした。

同年7月には、中目黒Solfaで自身初の自主企画イベント“CLUB PARTY”を開催。

同年8月と9月には、自主企画イベント“DJ RINOKA CLUB PARTY”を東京(中目黒Solfa)、大阪(CIRCUS Osaka)、福岡(Kieth Flack)の3か所で行い、テクノを中心としたダンスミュージックで子どもから大人までを熱狂させた。

24年1月には台北「Neon Oasis Fest.’24」、3月には「ComplexCon」初の香港開催となった「ComplexCon HONG KONG」にも出演した。

BREMEN 2024 出演アーティスト/Harashin.Chino&Friends(ハラチノ)

■Harashin.Chino&Friends(ハラチノ)

シカゴ仕込みの熱いブルースハープをブローする“ハラシン”と、ダンサブルにエネルギーを放出する“CHINO”を筆頭にハラチノが作り出すゴキゲンなサウンドは、ついつい踊りたくなる絶品グルーヴ♪ ミュージックフェスにはかかせないハラチノサウンドを楽しめます。

2019 1st Album 「TWO PIECES OF SOUL」

2023 2nd Album 「BLACK POWER」をリリース。

BREMEN 2024 出演アーティスト/SWAMP GYPSY CARAVAN

■SWAMP GYPSY CARAVAN

made in 新潟

ジプシージャズ×ラッパーSWAMPの異色コラボで誕生したスワンプジプシーキャラバン。

野外フェスからバーラウンジまでシチュエーションに合ったステージを展開。

現在、各種ダウンロードサイトにて4曲配信。

アルバム制作中。

四季折々 移ろう景色を思わせる楽器の音色と自由なラップが織りなす無国籍で多国籍な新たな音楽の旅。

Music to Journey…

BREMEN 2024 出演アーティスト/SUGIE

■SUGIE

「#タワパ」レジデントDJ。

千葉公園 THE Records DJイベント「レコオン」主宰。

幅広く奥深い選曲の根底にあるのは確固たる拘りとブレる事のないカルチャーへの愛。

ラウンジスタイルからパーティー・フェスまでその瞬間にその場所を彩るDJである。

BREMEN 2024 出演アーティストラインナップ

以上、計8組の豪華ラインナップによる音楽ステージで会場を盛り上げます。

このほかにもトークステージに登場するキャンプ愛好家などのゲストも!

最新情報は公式HP、公式Instagramをチェックしてください。

【トークゲスト】

スパローズ大和 (焚火会)

逸見 真央 (VANCAMP JAPAN)

今井 慎治 (LOVEG)

大根・戸川のふなばしばなし (Re:PRIVATE SAUNA/ジートピア)

BREMEN 2024 トークゲスト一覧

※内容は都合によりやむを得ず変更になる場合があります。

