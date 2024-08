R&Jザ・ワークスは、「cafe accueil(カフェ アクイーユ)」にて、桃づくしのパンケーキ、アフタヌーンティー、ドリンクを2024年8月31日(土)まで期間限定で販売中です。

cafe accueil「桃とアールグレイのパンケーキ」

R&Jザ・ワークスは、「cafe accueil(カフェ アクイーユ)」にて、桃づくしのパンケーキ、アフタヌーンティー、ドリンクを2024年8月31日(土)まで期間限定で販売中。

カフェ アクイーユは、シーズン毎に変わる季節限定商品・心を込めた“おもてなし”を提供。

※アフタヌーンティーは仕入れ状況によりその日の提供数が変動します。

■〜季節のしあわせシリーズ〜“桃とアールグレイのパンケーキ”

ジューシーな桃を約1.5個分使用した桃好きにはたまらない贅沢なパンケーキ。

2023年の年間売上第一位に輝いた大好評のメニューです。

たっぷりの桃の中には、相性抜群のアールグレイのセミフレッドと桃ムース。

そして、さっぱり果肉入り桃アイスと別添え桃ソースで、さらに桃感UP↑↑

価格:ワンサイズのみ 1,980円(税別)/2,178円(税込)

桃とアールグレイのパンケーキ

■もものアフタヌーンティー

2024年もアクイーユに桃の季節がやってきました!

様々な形で桃を楽しめるように桃のショートケーキや桃のパフェなどのスイーツに加え、アクイーユ初となるツナマヨクレープやミニパンケーキ(スクランブルエッグ&ベーコン)などのセイボリーで、存分に桃を味わえる彩り豊かな12品のアフタヌーンティーです。

プランはワンドリンクか飲み放題を選べ、ドリンクは桃の香りを楽しめるフレーバーティーやコーヒー紅茶、ハーブティー、ジュースなどを選べます。

※商品在庫がなくなり次第その日は終了となります。

価格:ワンドリンク付き・3,500円(税別)/3,850円(税込)

2h飲み放題付き・3,850円(税別)/4,235円(税込)

もものアフタヌーンティー

■ももソーダ

桃の果肉入り!桃の優しい甘さにソーダのしゅわっと感がたまらない!

さっぱり飲める夏にぴったりのドリンク。

価格:620円(税別)/682円(税込)

■ももスムージー

桃のシャーベットと桃の果肉を混ぜ合わせて作られたアクイーユ特製スムージー!

あつ〜い夏にごくごく飲みたくなるドリンク。

価格:650円(税別)/715円(税込)

桃ドリンク集合

カフェ アクイーユでは、定番のパンケーキや季節限定・イベント限定のパンケーキなどのスイーツメニューと、オムライスなどのカフェご飯を販売中です。

<カフェ アクイーユ 恵比寿>

店舗名称 : cafe accueil 恵比寿

所在地 : 東京都渋谷区恵比寿西2-10-10

営業時間 : 11:00〜22:00(21:00ラストオーダー)

※平日 月曜日のみ:11:00〜20:00(19:00ラストオーダー)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桃の優しい甘さとソーダのしゅわっと感がたのしめる!cafe accueil「桃づくしのドリンク」 appeared first on Dtimes.