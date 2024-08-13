¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÉÔÅö¤Ê¾õ¶·¤Ë¡Ä¡×¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÆüËÜÀï¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤Ë¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡×¤ÈÅÜ¤ê¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»ö·ïÊí¡Û
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÆüËÜÀï¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬ÊÄËë¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¿³È½¤ÎÈ½Äê¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î31Æü¤Ë¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°Âè2Àï¤Ç¤Ï¡¢52Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤¬Åìµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÎÏÉÔÂ¡×ÀÐÀîÍ´´õ¤¬¡È²ù¤·ÎÞ¡É¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ë¼Ì¿¿¡ÄÅ·¹ñ¤Ë¤¤¤ëÆ£°æÄ¾¿¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È½ªÈ×¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬20-19¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤À¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥¢¥¦¥ÈÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍ×µá¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤·¤Ä¤³¤¯¹³µÄ¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂ¦¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë1ÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡È½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃ¤Ë34ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥Æ¤¬¡¢ÇÔÀï¸å¤Ë¥³¡¼¥È¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤Î±ÇÁü¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ïº£Âç²ñ¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3Ç¯´ÖÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÉÔÅö¤Ê¾õ¶·¤Ë´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤¿¤À°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¥·¥ç¡¼¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤â¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡×¤È¡¢ÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤¬Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë21ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¾¡Íø¡£¼¡Àï¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢1¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]