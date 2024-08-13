¡ÚÂæÉ÷¾ðÊóºÇ¿·¡¦13Æü¸áÁ°6»þ40Ê¬¹¹¿·¡ÛÂæÉ÷7¹æ¡Ö¥¢¥ó¥Ô¥ë¡×È¯À¸¡¡´ØÅì¤òÄ¾·â¤«¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©¤ªËßµÙ¤ß¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡ÚÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¡¦8·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ÂæÉ÷Âè£·¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü①～⑨¡Û¿ÊÏ©¿Þ¤È¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Î¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤Í½Êó
ÂæÉ÷¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®¤µ¤ÇËÌËÌÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´¤ÎÅìÂ¦£²£²£°¥¥í°ÊÆâ¤ÈÀ¾Â¦£±£¶£µ¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Ï¡¢É÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤·¡¢¤¢¤¹¡Ê£±£´Æü¡ËÍ¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê£±£µÆü¡Ë°Ê¹ß¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤äÅìÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢
¤¤ç¤¦¡Ê£±£³Æü¡Ë¸á¸å£³»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÆî
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£´¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë
¤¢¤¹¡Ê£±£´Æü¡Ë¸áÁ°£³»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÆî
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£³¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê£±£µÆü¡Ë¸áÁ°£³»þ¤Ë¤ÏÉãÅç¤ÎËÌÀ¾Ìó£²£°£°¥¥í
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£·£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£´£µ¥áー¥È¥ë
£±£¶Æü¸áÁ°£³»þ¤Ë¤Ï°ËÆ¦½ôÅç¶á³¤¤Ç¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¶£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥áー¥È¥ë
£±£·Æü¸áÁ°£³»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£·£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥áー¥È¥ë
£±£¸Æü£³»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£´£°¥áー¥È¥ë
¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢±«¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¹ß¤ë¤Î¤«¡¢¡Ú²èÁü②～⑨¡Û¤Ï¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡ÎÇÈ¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢ÇÈ¤¬¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤¼¡Âè¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢£±£´Æü¤Ï¤·¤±¤È¤Ê¤ê¡¢£±£µÆü¤ÏÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£±£´Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
¡¡¡¡¡¡¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¡£µ¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
£±£µÆü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÇÈ¤Î¹â¤µ
¡¡¡¡¡¡¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¡£¶¥áー¥È¥ë¡¡¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦
¡Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£±£³ÆüÌë¤«¤é£±£µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±£³Æü£¶»þ¤«¤é£±£´Æü£¶»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¡£¸£°¥ß¥ê
¤½¤Î¸å¡¢£±£´Æü£¶»þ¤«¤é£±£µÆü£¶»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¡£±£²£°¥ß¥ê
¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£±£µÆü¤Ï¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢£±£³ÆüÌë¤«¤é£±£µÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£