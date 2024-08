連れ立つように歩く2人の後を、3人目が続いていた…ラエトリの足跡化石が伝える「衝撃の光景」と、初期人類が重ねた「試行錯誤」

長い長い進化の中で、私たちの祖先は、何を得て、何を失い、何と別れてきたのかーー

約46億年と言われる地球の歴史において、生命が誕生は、遅くとも約39億5000万年前と言われています。そして、最初の人類が登場するのは、約700万年前。長い地球の歴史から見れば、“ごく最近”です。

しかし、そのホモ・サピエンスも、突如として誕生したわけではありません。初期生命から現在へと連綿と続く進化の果てに、生まれたのです。私たち「ホモ・サピエンス」という一つの種に絞って、その歴史をたどってみたら、どのような道程が見えてくるでしょうか。そんな道のりを、【70の道標(みちしるべ)】に注目して紡いだ、壮大な物語です。

この『サピエンス前史』に綴られる、70の道標から、とくに注目したい「読みどころ」をご紹介して、好評博したシリーズ。歯も顎ももたないサカナから、「類人猿」の登場までの長い道のりを辿ってきました。

今回は、有名な「ルーシー」など、多くの化石資料が残されているアウストラロピテクス・アファレンシスなど、初期の二足歩行を始めた人類についての解説をお届けします。

*本記事は、『サピエンス前史 脊椎動物から人類に至る5億年の物語』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。

“著名人”を多く輩出しているアウストラロピテクス・アファレンシス

アウストラロピテクス・アファレンシス(Australopithecus afarensis)」は、約370万〜約300万年前の鮮新世の前期に生息していた人類である。化石は、タンザニア、エチオピア、ケニアなどで発見されている。良質な化石標本が多く、その中でも、エチオピアに分布する約320万年前の地層から化石が発見された少女の骨格標本は、「ルーシー」の愛称で有名だ。

なお、「ルーシー」という愛称は、発掘現場のラジオから、ビートルズの名曲『Lucy in the Sky with Diamonds』が流れていたことにちなんでいる。

アウストラロピテクス・アファレンシスの化石には、愛称のある良質な標本がいくつもある。

ルーシーだけではなく、エチオピアの約358万年前の地層から発見された男性の骨格標本には、「大男」を意味する「カダヌームー」の愛称が与えられているし、約330万年前の地層から発見された子どもの骨格標本には、発見地ディキカにちなんだ「ディキカ・ベイビー」の愛称が与えられている。

また、タンザニアのラエトリでは、アウストラロピテクス・アファレンシスのものとみられる足跡の化石が確認されている。

こうした良質な標本と多数の部分化石から、アウストラロピテクス・アファレンシスは、“ヒトに至る系譜”において、アルディピテクス・ラミダスの“一歩先”にいたことが明らかになっている。

大きな変化は、「足」に現れた。

短くなって、前を向いた足の親指

足の親指が短くなり、そして、他の4本の指と同じように前を向くようになった。アルディピテクス・ラミダスにあった足の母指対向性が失われたのだ。サピエンスに至る道程に立つ59番めの道標(【第59の特徴】)である。

踵の骨が厚くなった(【第60の特徴】)。そして、最も大きな変化として、「土踏まず」が形成された(【第61の特徴】)。足の骨がアーチ状になったのである。厚い踵と土踏まずは、二足歩行への適応を示唆している。足を地についた時に、その衝撃に耐え、そして逃がせるようになったのだ。

また、大腿骨(太ももの骨)の長軸が体軸に向かって斜めになることで、二足でもバランスが取りやすくなった。これを【第62の特徴】としておこう。アルディピテクス・ラミダスよりも脚を閉じていたようである。

2023年、ケンブリッジ大学(イギリス)のアシュリー・L・A・ワイズマンは、ルーシーの骨格を解析し、コンピューター上でその足の筋肉を復元し、ルーシーが私たちと変わらぬ二足歩行をしていたと指摘している。

ここに至って、ついに人類は「“歩行性能”の高い足」を獲得したのだ。

それでも、まだ多い「樹上生活の特徴」

もっとも、アウストラロピテクス・アファレンシスが“完全な直立二足歩行”だったかといえば、そこは難しい。腰から下の各種の特徴は、たしかに二足歩行に適応している。母指対向性が消失したことで、樹上生活は難しくなった。ラエトリの足跡化石は、体格の異なる2人が連れ立つように同じ方向へ歩き、その後ろを3人目が続いていた可能性を示唆している。

しかし、腕は頑丈で長い。これは、樹上で枝を掴み、移動をすることに適した特徴だ。このあたりは、ヒトよりもアルディピテクス・ラミダス寄りである。

頭部をみれば、脳容積は387〜550立方センチメートルと推測されている。上限値をみれば、アルディピテクス・ラミダスを大きく上回るものの、全体としてはアルディピテクス・ラミダスと比べて微増といったところ。人類以外の現生類人猿とさほど変わらない、という状況が続いている。

切歯(門歯)は前に突出していて、これも人類以外の類人猿に似る。相変わらず、果実にかぶりつくことに適応したつくりである。臼歯は、ヒトのそれよりも相対的に小さかった。

身長は、男性で1.5メートルほど、女性で1.0メートルほどとされており、性差がかなり大きいという特徴もある。ただし、この点に関しては、既知の骨格標本の個体差である可能性もあるため、断定できるレベルではない。

アルディピテクス・ラミダスが、「直立二足歩行の過渡期の象徴」であるとしたら、アウストラロピテクス・アファレンシスは、「初期の直立二足歩行の象徴」といえるのかもしれない。

なお、アウストラロピテクス属は、多様性に富んでいる。

“進化の試行錯誤”のような現象

南アフリカの鍾乳洞から化石が発見された「アウストラロピテクス・アフリカヌス(Australopithecus africanus)」は、アファレンシスよりもやや新しい約330万〜約210万年前のものとされ、推測される脳容積は425〜625立方センチメートルと、アファレンシスよりもわずかに大きい。

足の化石が未発見であるために、歩行に関する情報はないものの、口の中をみれば、臼歯が大きくなっている。ハーバード大学(アメリカ)のダニエル・E・リーバーマンの著書である『人体600万年史』(2015年、早川書房より刊行)では、アウストラロピテクス属の中で進化的なものほど、臼歯が大きくなり、切歯が小さくなることが指摘されている。食事における果実の重要性の低下と、より硬い食物の重要性の上昇が関わっているという。

もっとも、その進化の方向性がすべて“のちのヒト”に近づくものではないらしい。さらに新しい「アウストラロピテクス・セディバ(Australopithecus sediba)」

の臼歯は小ぶりであるし、踵の骨は小さかった。

まるで、“進化の試行錯誤”のような現象が、アウストラロピテクス属の内部

で起きていたのかもしれない。

さて、多様性に富むアウストラロピテクス属の中でも、“ちょっと変わったアウストラロピテクス”がいた。続いては、このちょっと変わった仲間を紹介しよう。

サピエンス前史 脊椎動物から人類に至る5億年の物語

じつに「サルらしい顔」になってきた暁新世の霊長類…それでも「空白の2000万年間」に、横たわる「ヒト直系祖先の謎」