サワーのおいしさを閉じ込めた！ブラックジャック・スパサワ「サワーフレーバーカプセル入り紙巻たばこ」

ブラックジャック・スパサワ「サワーフレーバーカプセル入り紙巻たばこ」

ブラックジャック・スパサワは「ブラックジャック・スパサワ・レモン5」、「ブラックジャック・スパサワ・グレープフルーツ5」、「ブラックジャック・スパサワ・マンゴー5」の3銘柄を全国のたばこ販売店にて販売中。

■ブラックジャック・スパサワのコンセプト

蒸留酒に炭酸とレモンを加えて作られた「サワー」。

1960年代、東京の居酒屋で誕生した後、全国的な広がりを見せ今日でも高い人気を誇る「サワー」にインスピレーションを受け、その美味しさをそのままカプセルに閉じ込めたシガレットです。

爽やかなサワーテイストを楽しめます。

■メンソール感がさらにパワーアップ!

既存商品(8mg)よりもメンソール感がさらにアップし、スッキリとした爽やかなテイストに仕上がっています。

日本初※の香りゾーンは、既存商品を継承し、パッケージ上部を指で擦るとトロピカルな香りを楽しめます。

※同社調べ

ブラックジャック・スパサワ・レモン5

商品名 :ブラックジャック・スパサワ・レモン5 ※1

喫味 :レモンカプセル×強メンソール。

不動の人気ナンバーワン。

清涼感たっぷりのレモンフレーバーはリフレッシュに最適。

価格・入数:500円(税込)20本入り

フィルター:フレーバーカプセル入り

タール値 :5mg

ニコチン値:0.4mg

製造国 :韓国

ブラックジャック・スパサワ・グレープフルーツ5

商品名 :ブラックジャック・スパサワ・グレープフルーツ5 ※1

喫味 :グレープフルーツカプセル×強メンソール。

ピンクグレープフルーツのスッキリ&さっぱりとした優しい甘みがじゅわっと広がる。

価格・入数:500円(税込)20本入り

フィルター:フレーバーカプセル入り

タール値 :5mg

ニコチン値:0.4mg

製造国 :韓国

ブラックジャック・スパサワ・マンゴー5

商品名 :ブラックジャック・スパサワ・マンゴー5 ※1

喫味 :マンゴーカプセル×強メンソール。

こってり濃厚で強い甘みのマンゴーフレーバーは後を引く美味しさ。

価格・入数:500円(税込)20本入り

フィルター:フレーバーカプセル入り

タール値 :5mg

ニコチン値:0.4mg

製造国 :韓国

■既存3銘柄も好評販売中

※1:本製品中に果実や果汁、アルコールは含まれていません。

