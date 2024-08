抽選でオリジナルグッズプレゼント！立山トンネル「トロリーバス」ラストラン

立山トンネルにおいて国内で唯一運行しているトロリーバスが、本年ラストランを迎えます。

立山トンネル「トロリーバス」ラストラン

大町市プロモーション委員会は、ラストランを記念して、大町側の関電トンネルバス開通60周年とコラボした特別コラボ企画として、「立山黒部アルペンルート謎解きワードラリー」を開催します。

立山黒部アルペンルート各所を巡り、ワードラリーを全問クリアした方には、ここでしか手に入らないオリジナルステッカーがプレゼントされます!

また、バス開通60周年記念イベントとして、黒部ダム展望台休憩所において「ご当地で黒部ダムカレーチャレンジ!」を開催します。

開催日限定の、オリジナル「黒部ダムカレー」を提供します。

ワードラリーフライヤー

■立山黒部アルペンルート謎解きワードラリー

立山黒部アルペンルート(扇沢発〜室堂ターミナル着)内でLINEを使ったワードラリーを開催します。

二次元コードからLINEで友達追加後、アルペンルートを巡りながら、7ヶ所に設置された「ワード」を見つけます。

LINEにワードを入力するとクイズが出題されます。

7ヶ所のワードを見つけて7つのクイズに回答された方には、ここでしか手に入らないオリジナルステッカーがプレゼントされます。

さらに、Wチャンスとして、抽選でオリジナルグッズがプレゼントされます。

会場 :立山黒部アルペンルート

(トロバス記念館〜室堂ターミナル 間)

※扇沢側(トロバス記念館)からスタートになります。

開催期間 :令和6年8月1日(木)〜10月14日(月・祝)

参加費 :無料

主催 :大町市プロモーション委員会

景品引換え場所:室堂駅きっぷうりば、トロバス記念館

■ご当地で黒部ダムカレーチャレンジ!

黒部ダムの玄関口の大町市には、黒部ダムを模したご当地カレー「黒部ダムカレー」があります。

黒部ダムカレーは「黒部ダム」をモチーフに作られ、ご飯を堰堤(えんてい)、ルーをダム湖に見立てたその見た目は迫力満点です!現在、市内を中心とした飲食店が、店舗ごとに独自にアレンジして提供しています。

今回、黒部ダムの放水が臨める絶景の場所で、当日限定・数量限定のオリジナル「黒部ダムカレー」を提供します。

開催期間:令和6年8月毎週水曜日(7、14、21、28日)

会場 :黒部ダム展望台休憩所

開催時間:各回10:20〜12:50

主催 :大町市プロモーション委員会

共催 :黒部ダムカレー推進協議会

<出店者>

8月7日 …CoCo壱番屋安曇野インター店

8月14日…健菜樂食Zen

8月21日…SATHI

8月28日…ねまるちゃテラス

ダム展望から望む黒部ダム

