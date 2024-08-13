【大学日本代表】青学・西川史礁らが出場 高校日本代表との壮行試合は28日
◇侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表（8月28日、ほっともっとフィールド神戸）
NPBエンタープライズは28日に行われる高校日本代表と大学日本代表の壮行試合に出場する、大学代表選手24人を発表しました。
今年3月に行われた井端弘和監督率いる侍ジャパンとヨーロッパ代表の試合で、トップチームのメンバーにも選ばれた、愛知工業大の中村優斗投手と外野手の西川史礁選手も名を連ねています。監督は慶応大の堀井哲也監督が務めます。コーチは名城大の安江均監督、仙台大の森本吉謙監督、そして國學院大の鳥山泰孝監督が務めることになります。
この試合はBS日テレ、JSPORTS、U-NEXTで放送、配信されることがすでに発表されています。
▽大学代表メンバー
監督：堀井哲也（慶応大）
コーチ：安江均（名城大）森本吉謙（仙台大）鳥山泰孝（國學院大）
寺西成騎（日本体育大）、篠木健太郎（法政大）、藤井優矢（東日本国際大）、中村優斗（愛知工業大）、伊藤樹（早稲田大）、高木快大（中京大）、渡邉一生 （仙台大）、高須大雅（明治大）、市川祐 （日本大）、野口練 （近畿大）、外丸東眞（慶応大）
【捕手】
印出太一（早稲田大）、神里陸（國學院大）、小島大河（明治大）
【内野手】
山縣秀（早稲田大）、柳舘憲吾（國學院大）、繁永晟（中央大）、勝田成（近畿大）、立石正広（創価大）、松下歩叶（法政大）
【外野手】
西川史礁（青山学院大）、飯山志夢（立正大）、渡部聖弥（大阪商業大）、吉納翼（早稲田大）