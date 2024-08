歌手青山テルマ(36)が12日までにインスタグラムのストーリーズを更新。11日に一般男性との結婚を、公式サイトなどで発表し、その後、寄せられた多くの祝福に感謝をつづった。

青山は、ウエディングドレスの後ろ姿の写真に「昨日から 沢山の愛溢れる言葉を 本当にありがとうございます...涙 ひとつ一つ読ませて頂いてます!! THANK YOU SO SO SO MUCH:)」と感謝をつづり、投稿した。