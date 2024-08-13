¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤È¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î»ØÎØ¤¬Íß¤·¤¤¡×ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸ÞÎØ¸å¤Î¡Ö¼ýÆþ»ö¾ð¡×¡¡±ÑÈþ¿Í¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¶ÃØ³¤Î¡ÉÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡É¤È¤Ï¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó¤ÏÈþ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬ÊÄËë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂç²ñ¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Áª¼êÂ¼¤Î¿©»öÌÌ¤äÁª¼ê¤Ø¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤¿²áÅÙ¤ÊÈðëîÃæ½ýÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÚ¤êÂØ¤¨Áá¤¤¡©¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡¢Áá¤¯¤â¥Ð¥«¥ó¥¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°ìÊý¡¢¿·À¤Âå¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³èÌö¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¦¾å½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹ÂåÉ½¤Î¥¡¼¥ê¡¼¡¦¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËSNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬50Ëü¿Í¤ò¿ô¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¸å¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¼ýÆþ»ö¾ð¡×¤â¥ì¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTHE Sun¡Ù¤Ç¤Ï¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó¤¬¶¥µ»¸å¡¢ÊÄ²ñ¼°¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥«¥ó¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡£Ïª½ÐÅÙ¹â¤á¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Ì¿¿Æþ¤ê¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±µ»ö¤Ç¤Ïº£²ó¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¼ýÆþ¤¬¡ÖÇ¯´Ö200Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3²¯7600Ëü±ß¡Ë¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÀìÌç²È¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Î¥Ó¥ë»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¤ä¥ª¥á¥¬¤Ê¤É¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ÖÈà½÷¤Î¸ÞÎØÁ°¤Î¿äÄê¼ýÆþ¤Ï¡¢Ìó25Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó4700Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¡ÖÈà½÷¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿ºÍÇ½¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ÎÀ®¸ù¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀ³Ê¡×¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Î¦¾å³¦¤ÎÈþ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥ê¥«¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±ÄÉ¤¤±Û¤»¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÈþËÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡µ»öÃæ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¸ÞÎØ¸å¤Î¼ýÆþ¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡Ö¥¡¼¥ê¡¼¡¦¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó¤ÏÍèÇ¯¤À¤±¤Ç200Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3²¯7600Ëü±ß¡Ë¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¥Î¥Ó¥ë»á¡Ë¤È¸ÞÎØÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó8ÇÜ¤â¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤È»î»»¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¸ÞÎØÁ°¤«¤é¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î»ØÎØ¤È¥Ý¥ë¥·¥§¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Û¥¸¥¥ó¥½¥ó¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Í¾Íµ¤ÇÊä¤¨¤ë¤«¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï19ºÐ¤Ë¤·¤ÆÆ±¶¥µ»¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ÈÁá½Ï¤ÊºÍÇ½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é3Ç¯¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î22ºÐ¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]