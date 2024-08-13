¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¡¡¥¨¥é¡¼Áý¤¬ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ËÄ¾·ë¡Ä£Ï£Â¤â¿´ÇÛ´é¡ÖÂÇ¤ÁÊý¤Þ¤Ç¶¯°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£±£²Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼«ÎÏ£Ö¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¡£¼ó°Ì¡¦¹Åç¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£´¤È¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆüÍ£°ì¤Î¼ºÅÀ¤Ï¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬ÈÈ¤·¤¿Å¬»þ¼ººö¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á£¶Àï¤Ç£µ¼ººö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¸×¤Îµ¬³Ê³°ÃË¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Þ¤ÇµÞ¹ß²¼¡£Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âµåÃÄ¼þÊÕ¤«¤é¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¸×ÅÞ¤«¤é¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡££¹²óÆó»àÌµÁö¼Ô¤ÇºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ìº´Æ£µ±¡£±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î°ì·â¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é¸µ¥¿¥Æ¥¸¥Þ±¦ÏÓ¡¦¥±¥é¡¼¤ÎÅê¤¸¤¿Äã¤á¤ØÄÀ¤àÊÑ²½µå¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ï¤à¤Ê¤·¤¯¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¼«¤é¤Î»°¿¶¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿°ìÀï¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤ÎÀÕ¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢Èà¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£´ÈÖ¤È¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ£¸¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¸å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÎ¢¤Ç¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï½é²óÆó»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¡¦²¬ËÜ¤ÎÊü¤Ã¤¿»°ÎÝÀþ¤ò³ä¤é¤ó¤È¤¹¤ë±Ô¤¤ÂÇµå¤òµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÊáµå¤·¡¢°ìÎÝ¤Ø¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µå¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÂç»³¤¬Êá¤êÂ»¤Í¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤ËÆóÁö¡¦´Ý¤¬¥Û¡¼¥à¤ØÀ¸´Ô¡£Âç»³¤Î¥°¥é¥Ö¶áÊÕ¤ØÁ÷µå¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø¼°µÏ¿°÷¤Ïº´Æ£µ±¤Î¼ººö¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï¼ó°Ì¹¶ËÉ¥«¡¼¥É¤Î½ÅÍ×¤ÊÂè£±Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Î£²²ó¤Ë¤âÅ¬»þ¼ººö¤òÈÈ¤·¡¢ÇÔÀï¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¿ô¤¨¤Æ£´Àï¹ç·×£³¼ººö¡Ê¤¦¤ÁÅ¬»þ¼ººö¤Ï£²¤Ä¡Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¥È¡¼¥¿¥ë¤Î¼ººö¿ô¤â¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤òÆÈÁö¤¹¤ë£±£¹¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤¬¡¢¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¡¡£¹Æü¤Î»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç£¸·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï£µ³ä¤òÍ¥¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡££·Àï¹ç·×£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°ÂÇÅÀ¤ÈÌµÁÐ¾õÂÖ¤ÎÂÇËÀ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£µ±¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¤«¤é£´Àï¹ç·×£±£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£°ÂÇÅÀ¤È¼«Ëý¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Þ¤ÇàµÞÂ®ÎäÅàá¡£µåÃÄ£Ï£Â¤Ï¡Ö¹ÅçÀï¤Ç¤Î¤¢¤Î¥ß¥¹¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÂÇ·â¤Ç¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤Þ¤Ç¶¯°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï°ìµ¤¤Ë¼éÈ÷¤â´Þ¤á¤Æ°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´ÇÛ´é¤Ç»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¹Åç¡¢µð¿Í¤È¡¢¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯ÀµÇ°¾ì¤Îº££¶Ï¢Àï¤â¡¢£´ÈÖ¤ÎÉÔÄ´¤¬¶Á¤£±¾¡£³ÇÔ¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«ÎÏ£Ö¤Î¾ÃÌÇ¼«ÂÎ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¾å¤Î¸½¾Ý¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í¥¾¡ÀïÀþ¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¡¢µð¿Í¡¢¹Åç¤Î£²¥Á¡¼¥à¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡£·Ï¢¾¡¤Ç¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¸åÈ¾Àï³«Ëë¤«¤é¤Î²÷¿Ê·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯º´Æ£µ±¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¤³¤ÎÃË¤¬¹¶¼é¤Çµ±¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¸×¤ÎÇÆ¸¢¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê£³£·»î¹ç¡£²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ê¤É¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£