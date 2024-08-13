ÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤â¡Ä¥É·³¤¬ÊØÍø²°¥í¥µ¥ê¥ª¤ò¡È»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡É¡¡¥Ù¥Ã¥ÄÉüµ¢¤ÇMVP¥È¥ê¥ªºÆ½¸·ë
MVP¥È¥ê¥ª¤¬Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ½¸·ë¡Ä28ºÐ¤Î¥í¥µ¥ê¥ª¤¬DFA¤Ë
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤òÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤«¤éÉüµ¢¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥á¥É¡¦¥í¥µ¥ê¥ªÆâÌî¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ëÁ¼ÃÖ¡ÊDFA¡Ë¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÉüµ¢¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤È¤Î¡ÈMVP¥È¥ê¥ª¡É¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ïº£µ¨³«Ëë¤«¤é¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6·îÃæ½Ü¤Ëº¸¼ê¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¹üÀÞ¡£ÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤ò±¦Íã¤ÇÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡28ºÐ¤Î¥í¥µ¥ê¥ª¤Ïº£µ¨¡¢7·î²¼½Ü¤Ë¥ì¥¤¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤ÇºÆ²ÃÆþ¡£2µåÃÄ¤Ç81»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.305¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢28ÂÇÅÀ¡¢OPS.746¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ÜÀÒ¸å¤Ï¤ï¤º¤«5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢11ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.273¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë