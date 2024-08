【お値段そのまま!!『たぶん』40%増量作戦 第2週目】8月13日 発売

ファミリーマートは、キャンペーン「お値段そのまま!!『たぶん』40%増量作戦」において、本日8月13日より「たべる牧場ミルク」、「ハムレタスたまごサンド」、「濃厚な味わいチーズクラッカー」、「ザクザクきわだつクランチチョコ」の4商品が発売される。

さまざまな商品を「お値段そのまま」で増量する「40%増量作戦」は、2021年のファミリーマート創立40周年にちなんでスタートしたキャンペーン。第4弾となる今年は、ファミチキや弁当、サンドイッチ、菓子、飲料に加えて、シリーズ累計販売数3,000万食突破を記録する「バタービスケットサンド」や、「40%増量作戦」では初のラインアップとなる「アイス」カテゴリから「たべる牧場ミルク」が登場するなど、全12商品が週替わりで続々発売される。既に第1週目の商品は発売開始されている。なお、増量商品はキャンペーン期間中でも無くなり次第終了となる。

2週目発売商品

・8月13日 発売※無くなり次第終了

たべる牧場ミルク

価格:218円

発売地域:全国

北海道産牛乳56%と北海道産生クリームを使用したコクがありながらもすっきりとした味わいのミルクアイスを「たぶん40%増量」している。

写真左:通常品、右:増量品

※一部地域では価格が異なります。

ハムレタスたまごサンド

価格:260円

8月13日~8月19日 発売

発売地域:全国

ハム・きゅうり・レタス・たまごサラダの具材を組み合わせたサンドイッチを、お値段そのまま1個増量し「たぶん40%増量」している。玉ねぎやピクルスを使用したタルタルソースがアクセントになっている。

写真左:通常品、右:増量品

濃厚な味わいチーズクラッカー

価格:168円

発売地域:全国

4種類のチーズパウダー(ブルーチーズ・チェダーチーズ・パルメザンチーズ・カマンベールチーズ)を使用した一口サイズのクラッカーを、「たぶん40%増量」している。33万食限定。

写真左:通常品、右:増量品

※一部地域では価格が異なります。

ザクザクきわだつクランチチョコ

価格:158円

発売地域:全国

食べごたえのある食感を出すために、3種類(堅焼きビスケット、粉砕ビスケット、ワッフルコーン)の素材を使用したザクザク食感が楽しめるクランチチョコレートを「たぶん40%増量」している。26万食限定。

写真左:通常品、右:増量品

※一部地域では価格が異なります。

(C) FamilyMart Co., Ltd. All Rights Reserved.