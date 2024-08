連日猛暑が続く中いかがお過ごしだろうか。茹だるような暑さの中、ふと立ち寄ったコンビニなどでアイスコーナーを見つけるとつい手を伸ばしてしまうという方も多いだろう。火照った体を瞬時にリフレッシュ。この時期に食べるアイスはやはり格別だ。

そこで、本稿ではこの夏に絶対食べたい2024年の新作アイスをまとめて紹介。定番商品もいいが、この時期限定や、コンビニ限定といったアイスもいくつかピックアップしているのでぜひチェックしてみてほしい。

また、集中し過ぎて熱くなった頭をクールダウンさせたりとゲームのお供にもぴったりかと思うので、今回紹介するアイスたちでちょっとした息抜き時間を充実したものにしていただきたい。

全国共通販売商品

ハーゲンダッツ 紅苺 -完熟-

7月23日~ 期間限定発売

希望小売価格:432円

メーカー:ハーゲンダッツ

「紅苺 -完熟-」は、ハーゲンダッツ ジャパンが今年で創業40周年を迎えることを記念して発売する「40周年記念商品」の第1弾商品。厳選した完熟イチゴがたっぷり使用され、まるで果実を食べているような味わいを楽しめる特別なストロベリーアイスクリームとなっている。

商品名は、鮮やかな赤色を表す「紅」と「苺」を組み合わせることで、アイスクリームの鮮やかな色合いと完熟イチゴの濃い風味を表しているとのこと。また、パッケージはイチゴのみずみずしさと40周年をお祝いするきらびやかなデザインに仕上がっている。

□ハーゲンダッツ「紅苺 -完熟-」のページ

ハーゲンダッツ バー ショコラミントクランチ

7月9日~ 期間限定発売

希望小売価格:351円

メーカー:ハーゲンダッツ

ハーゲンダッツよりもう1商品ご紹介。爽やかで本格的な味わいのハーゲンダッツ"チョコミント"フレーバーが、サクサク・パリパリとぜいたくな食感が楽しいバーとなって期間限定で登場。夏にぴったりな爽快感をたっぷり楽しめる。

白いミントアイスクリームに、ほろ苦いココアクッキーが加わり、パリパリ食感のビターチョコレートでコーティング。ハーゲンダッツバーならではのかじりつく楽しさも魅力となっている。

□ハーゲンダッツ「バー ショコラミントクランチ」のページ

クーリッシュ メロンソーダフロート

7月15日~ 期間限定発売

希望小売価格:172円

メーカー:ロッテ

“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、「クーリッシュ メロンソーダフロート」が7月15日より発売。2014年の初登場から今回で6回目の登場となり、2021年販売品から、メロンソーダの風味をよりシャープに感じられるようパワーアップ。スッキリとした甘さが楽しめる。

「発泡感を想起させる香り」と「口内に刺激を与える成分」の相乗効果で、擬似的に炭酸を感じられる香料を使用。暑すぎる夏にぴったりなCOOLな飲むアイスに仕上がっている。

□「クーリッシュ メロンソーダフロート」のページ

爽 Wラムネ

7月1日~ 期間限定発売

希望小売価格:172円

メーカー:ロッテ

微細氷入りでシャリッとした食感とさっぱりとした後味が楽しめる「爽」ブランドから「爽 Wラムネ」が登場。夏の定番フレーバーであるラムネをすっきりとした甘さと冷涼感で味わえる。ラムネはソーダ味とグレープ味。

2023年に発売された「爽 2色のラムネ」よりも微細氷比率をUP。微細氷は大きいサイズが使用され、夏向けのクーリング素材配合で超冷たい体験ができる。

□「爽 Wラムネ」のページ

板チョコアイス<夏限定>

6月上旬~ 期間限定発売

希望小売価格:160円

メーカー:森永製菓

パキッとした食感の分厚いチョコと、すっきりとした味わいのバニラアイスの組合せで、たっぷりのチョコを思いっきり味わうことができる板チョコ型のアイス「板チョコアイス」より、「板チョコアイス」史上初の“夏限定”商品が登場。食感とチョコたっぷり感はそのままに、夏仕様として後味が少しさっぱりした品質を実現している。

複数のチョコの配合と油脂の配合を見直し、シャープな口どけの実現と甘さの後ギレを改善。夏はさっぱりとしたシャーベットのような氷系のアイスが好まれるが、夏限定の板チョコアイスもさっぱりと楽しめるようになっている。

大人なガリガリ君ゴールデンパイン

7月2日~ 期間限定発売

希望小売価格:130円

メーカー:赤城乳業

「大人なガリガリ君ゴールデンパイン」は、パインアイスの中にジューシーなパインかき氷を入れたアイスキャンディー。ゴールデンパイン果汁を33%使用した、本格的な果汁感が味わえる。

昨年発売品よりもパインストレート果汁の使用割合を増やすことで、より本格的なパインの美味しさを目指してリニューアル。従来のガリガリ君よりも氷の粒が細かく、冷凍パインのようなシャリシャリとした食感を楽しめる。

また、箱製品(6本入り 希望小売価格:432円)では、「ポケモン」のサーフゴーとピカチュウがなみのりをする様子が描かれた特別パッケージが数量限定発売されている。

□「大人なガリガリ君ゴールデンパイン」のページ

□「大人なガリガリ君ゴールデンパイン(6本入り)」のページ

セブン-イレブン限定商品

不二家 ミルキーソーダカップ

8月7日~ 順次発売

希望小売価格:213円

メーカー:不二家

不二家のキャンディ定番商品「ミルキー」がソーダアイスとなってセブン-イレブンに登場。ミルキーのやさしい味わいのミルクアイスにソーダ味ソースが加わり、夏にぴったりの爽快感を楽しめる。

パッケージに描かれているのはペコちゃんのようでペコちゃんじゃない「ソーダ星人」というキャラクター。ソーダ星人が描かれたパッケージのソーダ味商品として「ソーダミルキー(ぶどう)袋」や「ソーダミルキーチョコレート」、「ソーダMilkyスカッシュ」なども展開されている。

□「不二家 ミルキーソーダカップ」のページ

「ソーダミルキー(ぶどう)袋」 価格:オープン 8月6日発売

まるでマスカットオブアレキサンドリア

7月22日~ 順次リニューアル

希望小売価格:159円

メーカー:セブン&アイ・ホールディングス

セブン-イレブンの自社ブランド・セブンプレミアムの「まるでシリーズ」の人気商品「まるでマスカットオブアレキサンドリア」がこの夏リニューアルして登場する。

濃厚な甘みと酸味が特長の「マスカットオブアレキサンドリア」の果汁が贅沢に使用され、甘みを抑えた自然な味わいを楽しめる。マスカット果汁は72%。商品名通り、まるでマスカットである。

□「まるでマスカットオブアレキサンドリア」のページ

ファミリーマート限定商品

丸永製菓 しろくまもも

7月23日~ 数量限定販売

希望小売価格:338円

メーカー:丸永製菓

丸永製菓のアイス「しろくま」の数量限定商品「しろくまもも」がファミリーマートに登場。ももづくしの味わいとバニラフロートを楽しめる。

ジューシーでさわやかなもも風味かき氷に黄桃・白桃の2種類の果肉とバニラフロート・練乳をトッピング。パッケージにはお馴染みの可愛いらしい白熊と、ももがたっぷりデザインされている。

□「丸永製菓 しろくまもも」のページ

森永製菓 スイカのカップアイス

7月2日~ 数量限定販売

希望小売価格:205円

メーカー:森永製菓

“見た目もまるでスイカ!”な夏にピッタリのスイカ味のパフェアイスがファミマ限定で登場。チョコチップ入りのスイカ味のみぞれに、チョコソース入りのスイカ味アイスがトッピングされている。

パーケージ個性的でスイカがまるごとデザインされた蓋インパクト大。シャリっとジューシーで夏気分を味わえるアイスに仕上がっている。

□「森永製菓 スイカのカップアイス」のページ

ローソン限定商品

Uchi Cafe×猿田彦珈琲 カフェラテワッフルコーン

8月6日~ 発売

希望小売価格:322円

メーカー:ローソン

ローソンのスイーツブランド「ウチカフェ」と猿田彦珈琲のコラボ商品「Uchi Cafe×猿田彦珈琲 カフェラテワッフルコーン」が8月6日より発売中。エチオピア産モカを使用した2色巻きのワッフルコーンアイスとなっている。

ウチカフェ×猿田彦珈琲のコラボ商品はほかにも「カフェラテ どらもっち」や「カフェラテロールケーキ」、「珈琲ティラミスタルト」など全7品が8月6日より同時発売されている。

□「Uchi Cafe×猿田彦珈琲 カフェラテワッフルコーン」のページ

□「Uchi Cafe×猿田彦珈琲」コラボお知らせページ

猿田彦珈琲コラボ商品7品が8月6日より登場

ウチカフェ リッチミルクバー マルチ

7月2日~ 発売

希望小売価格:451円

メーカー:ローソン

ローソンのスイーツブランド「ウチカフェ」より国産生乳を40%使用のミルクリッチなアイスバーが登場。素材本来の美味しさを楽しめる。

すっきりコクのある食べやすいアイスに仕上がっており、夏場にもぴったり。8本入りとなっているため、家族や友人とシェアして楽しめるのも嬉しい。

単品商品も販売中で、こちらは1本192円。TBS系のTV番組「ジョブチューン」でも紹介され話題となった。

□「ウチカフェ リッチミルクバー マルチ」のページ

「ポケモン」×サーティワン「31ポケ夏!キャンペーン」

開催期間:8月1日~9月4日

夏限定のアイスといえば毎年恒例の「ポケモン」×サーティワン「31ポケ夏!キャンペーン」も外せない。6回目の開催となる今年は食べることが大好きなポケモンのホゲータと、おなじみのピカチュウを中心とした“まんぷくサマータイム”をテーマにし、期間限定の新商品が多数登場する。

7種類のフルーツを使用した夏にぴったりな新作ポケモンフレーバーのほか、アイスドリンク「ザ・クラッシュソーダ ピカチュウ パイン&アップル」、アイスクリームケーキ「ポケモン パレット4」などが用意される。

さらに、ポケモンデザインの保冷バッグ付き「ポケモンスペシャルセット9コ入り」やポケモン アイスクリームサーバー付き「ポケモン まんぷく フレッシュパック」など、特典が可愛い限定商品も販売されているので、ぜひ期間中にサーティワンへ足を運んでみてほしい。

□サーティワン「31ポケ夏キャンペーン」のページ

