¡ÚÌµÎÁÇÛ¿®¡Û½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Þ¤Í¾Þ¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×Mr¡¥Children¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÄÀ¸²Î¾§¤ò°ìÈÌ100Ì¾¤¬À¸ºÎÅÀ¡ª¡§¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ¤Î¡È²Î¤Þ¤Í¥é¥ó¥­¥ó¥°¡É

8月12日(月・休)に放送した「今夜決定!本当に似てる昭和平成令和の“歌まねランキング”MC出川哲朗」を「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中!“歌ものまね”に特化した今回は、音楽のプロが選んだ珠玉の歌まね自慢25組が一挙集結!名だたるものまねタレントをはじめ、現職サラリーマン、高校生に中学生まで、幅広い世代の様々な経歴を持つ歌まね自慢たちが、昭和・平成・令和それぞれの時代を彩る名曲を全力で歌い上げます!そして、歌まねが本当に似ているのかを決めるのは、音楽好きなスタジオ観覧者100名!

20代・30代・40代・50代・60代の5世代(各20名・計100名)の観覧者が、審査員として生歌唱を“リアルガチ採点”し、一番似てる歌ものまねを今夜決定します!はたして、並み居る強者を倒し、一番似てる歌ものまねの座に輝くのは誰なのか!?「Tver」、「ネットもテレ東」で!【たむたむ】愛燦燦/美空ひばり【福島こうじ】見上げてごらん夜の星を/坂本九【坂本冬休み】雨の慕情/八代亜紀【王添翼】時の流れに身をまかせ/テレサ・テン【SINON】イエスタデイ・ワンス・モア/カーペンターズ【ひまり。】晩餐歌/tuki.【中島みゅーん】卒業/斉藤由貴【藤川なお美】ブルー・ライト・ヨコハマ/いしだあゆみ【フッキー】神田川/南こうせつ【ゆうや裕夜】真夏の夜の夢/松任谷由実【永真】時間よ止まれ/矢沢永吉【よよよちゃん】元気を出して/竹内まりや【赤澤駿一郎】メロディ/玉置浩二【岩口和暖】アイノカタチ/MISIA【猪俣優也】いとしのエリー/サザンオールスターズ【関真美】HANABI/Mr.Children【翔子】熱くなれ/大黒摩季【SARI】揺れる想い/ZARD【佐藤ゆみ】Boys&Girls/浜崎あゆみ【nanami】カブトムシ/aiko【KINZ & K-ing】SAY YES /CHAGE and ASKA【ななみなな】未来予想図供DREAMS COME TRUE【Mr.シャチホコ】Tomorrow never knows/Mr.Children【松浦航大】海の幽霊/米津玄師【ビューティーこくぶ】RIDE ON TIME/山下達郎出演者【MC】出川哲朗【ゲスト】中田喜子、新妻聖子、飯尾和樹(ずん)、本田望結、神奈月、原口あきまさ、ミラクルひかる、ジョニー志村【ナレーター】榎木淳弥【進行】中原みなみ(テレビ東京アナウンサー)◆配信オリジナル動画を、テレ東公式YouTubeや広告付無料動画配信サービス「ネットもテレ東」(テレビ東京HP、TVer)で配信!【公式公式X(Twitter)】@txmonomane【公式TikTok】@txmonomane_official