¡ÚÌµÎÁÇÛ¿®¡Û½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Þ¤Í¾Þ¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×Mr¡¥Children¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÄÀ¸²Î¾§¤ò°ìÈÌ100Ì¾¤¬À¸ºÎÅÀ¡ª¡§¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ¤Î¡È²Î¤Þ¤Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡É
8·î12Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Öº£Ìë·èÄê¡ªËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤ë¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ¤Î¡È²Î¤Þ¤Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÉMC½ÐÀîÅ¯Ï¯¡×¤ò¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛTVer¡§½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Þ¤Í¾Þ¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×Mr.Children¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÄÀ¸²Î¾§¤ò°ìÈÌ100Ì¾¤¬À¸ºÎÅÀ¡ª
¡È²Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿º£²ó¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ó¤À¼î¶Ì¤Î²Î¤Þ¤Í¼«Ëý25ÁÈ¤¬°ìµó½¸·ë¡ªÌ¾¤À¤¿¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½¿¦¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¹â¹»À¸¤ËÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä²Î¤Þ¤Í¼«Ëý¤¿¤Á¤¬¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤òºÌ¤ëÌ¾¶Ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢²Î¤Þ¤Í¤¬ËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¼Ô100Ì¾¡ª
20Âå¡¦30Âå¡¦40Âå¡¦50Âå¡¦60Âå¤Î5À¤Âå¡Ê³Æ20Ì¾¡¦·×100Ì¾¡Ë¤Î´ÑÍ÷¼Ô¤¬¡¢¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÀ¸²Î¾§¤ò¡È¥ê¥¢¥ë¥¬¥ÁºÎÅÀ¡É¤·¡¢°ìÈÖ»÷¤Æ¤ë²Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òº£Ìë·èÄê¤·¤Þ¤¹¡ª¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ÊÂ¤ßµï¤ë¶¯¼Ô¤òÅÝ¤·¡¢°ìÈÖ»÷¤Æ¤ë²Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¡ÖTver¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
¡Ú¤¿¤à¤¿¤à¡Û°¦»¸»¸¡¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê
¡ÚÊ¡Åç¤³¤¦¤¸¡Û¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡¿ºäËÜ¶å
¡ÚºäËÜÅßµÙ¤ß¡Û±«¤ÎÊé¾ð¡¿È¬Âå°¡µª
¡Ú²¦ÅºÍã¡Û»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡¿¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó
¡Ú£Ó£É£Î£Ï£Î¡Û¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¡¦¥ï¥ó¥¹¡¦¥â¥¢¡¿¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¥º
¡Ú¤Ò¤Þ¤ê¡£¡ÛÈÕ»Á²Î¡¿tuki.
¡ÚÃæÅç¤ß¤å¡¼¤ó¡ÛÂ´¶È¡¿ÀÆÆ£Í³µ®
¡ÚÆ£Àî¤Ê¤ªÈþ¡Û¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡¿¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
¡Ú¥Õ¥Ã¥¡¼¡Û¿ÀÅÄÀî¡¿Æî¤³¤¦¤»¤Ä
¡Ú¤æ¤¦¤äÍµÌë¡Û¿¿²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡¿¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
¡Ú±Ê¿¿¡Û»þ´Ö¤è»ß¤Þ¤ì¡¿ÌðÂô±ÊµÈ
¡Ú¤è¤è¤è¤Á¤ã¤ó¡Û¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¿ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä
¡ÚÀÖß·½Ù°ìÏº¡Û¥á¥í¥Ç¥£¡¿¶ÌÃÖ¹ÀÆó
¡Ú´ä¸ýÏÂÃÈ¡Û¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡¿MISIA
¡ÚÃöËóÍ¥Ìé¡Û¤¤¤È¤·¤Î¥¨¥ê¡¼¡¿¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º
¡Ú´Ø¿¿Èþ¡ÛHANABI¡¿Mr.Children
¡ÚæÆ»Ò¡ÛÇ®¤¯¤Ê¤ì¡¿Âç¹õËàµ¨
¡ÚSARI¡ÛÍÉ¤ì¤ëÁÛ¤¤¡¿ZARD
¡Úº´Æ£¤æ¤ß¡ÛBoys¡õGirls¡¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß
¡Únanami¡Û¥«¥Ö¥È¥à¥·¡¿aiko
¡ÚKINZ & K-ing¡ÛSAY YES ¡¿CHAGE and ASKA
¡Ú¤Ê¤Ê¤ß¤Ê¤Ê¡ÛÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¶¡¿DREAMS COME TRUE
¡ÚMr.¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡ÛTomorrow never knows¡¿Mr.Children
¡Ú¾¾±º¹ÒÂç¡Û³¤¤ÎÍ©Îî¡¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ
¡Ú¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤³¤¯¤Ö¡ÛRIDE ON TIME¡¿»³²¼Ã£Ïº
½Ð±é¼Ô
¡ÚMC¡Û½ÐÀîÅ¯Ï¯
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÃæÅÄ´î»Ò¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡Ë¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¢¿ÀÆà·î¡¢¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¤Ò¤«¤ë¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼»ÖÂ¼
¡Ú¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡Û±ÝÌÚ½ßÌï
¡Ú¿Ê¹Ô¡ÛÃæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢¡ÇÛ¿®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ò¡¢¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube¤ä¹¹ðÉÕÌµÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþHP¡¢TVer¡Ë¤ÇÇÛ¿®¡ª
¡Ú¸ø¼°¸ø¼°X(Twitter)¡Û@txmonomane
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û@txmonomane_official
¡ÚÆ°²è¡ÛTVer¡§½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Þ¤Í¾Þ¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×Mr.Children¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÄÀ¸²Î¾§¤ò°ìÈÌ100Ì¾¤¬À¸ºÎÅÀ¡ª
¡È²Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿º£²ó¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ó¤À¼î¶Ì¤Î²Î¤Þ¤Í¼«Ëý25ÁÈ¤¬°ìµó½¸·ë¡ªÌ¾¤À¤¿¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½¿¦¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¹â¹»À¸¤ËÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä²Î¤Þ¤Í¼«Ëý¤¿¤Á¤¬¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤òºÌ¤ëÌ¾¶Ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢²Î¤Þ¤Í¤¬ËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¼Ô100Ì¾¡ª
20Âå¡¦30Âå¡¦40Âå¡¦50Âå¡¦60Âå¤Î5À¤Âå¡Ê³Æ20Ì¾¡¦·×100Ì¾¡Ë¤Î´ÑÍ÷¼Ô¤¬¡¢¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÀ¸²Î¾§¤ò¡È¥ê¥¢¥ë¥¬¥ÁºÎÅÀ¡É¤·¡¢°ìÈÖ»÷¤Æ¤ë²Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òº£Ìë·èÄê¤·¤Þ¤¹¡ª¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ÊÂ¤ßµï¤ë¶¯¼Ô¤òÅÝ¤·¡¢°ìÈÖ»÷¤Æ¤ë²Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¡ÖTver¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
¡Ú¤¿¤à¤¿¤à¡Û°¦»¸»¸¡¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê
¡ÚÊ¡Åç¤³¤¦¤¸¡Û¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡¿ºäËÜ¶å
¡ÚºäËÜÅßµÙ¤ß¡Û±«¤ÎÊé¾ð¡¿È¬Âå°¡µª
¡Ú²¦ÅºÍã¡Û»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡¿¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó
¡Ú£Ó£É£Î£Ï£Î¡Û¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¡¦¥ï¥ó¥¹¡¦¥â¥¢¡¿¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¥º
¡Ú¤Ò¤Þ¤ê¡£¡ÛÈÕ»Á²Î¡¿tuki.
¡ÚÃæÅç¤ß¤å¡¼¤ó¡ÛÂ´¶È¡¿ÀÆÆ£Í³µ®
¡ÚÆ£Àî¤Ê¤ªÈþ¡Û¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡¿¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
¡Ú¥Õ¥Ã¥¡¼¡Û¿ÀÅÄÀî¡¿Æî¤³¤¦¤»¤Ä
¡Ú¤æ¤¦¤äÍµÌë¡Û¿¿²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡¿¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
¡Ú±Ê¿¿¡Û»þ´Ö¤è»ß¤Þ¤ì¡¿ÌðÂô±ÊµÈ
¡Ú¤è¤è¤è¤Á¤ã¤ó¡Û¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¿ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä
¡ÚÀÖß·½Ù°ìÏº¡Û¥á¥í¥Ç¥£¡¿¶ÌÃÖ¹ÀÆó
¡Ú´ä¸ýÏÂÃÈ¡Û¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡¿MISIA
¡ÚÃöËóÍ¥Ìé¡Û¤¤¤È¤·¤Î¥¨¥ê¡¼¡¿¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º
¡Ú´Ø¿¿Èþ¡ÛHANABI¡¿Mr.Children
¡ÚæÆ»Ò¡ÛÇ®¤¯¤Ê¤ì¡¿Âç¹õËàµ¨
¡ÚSARI¡ÛÍÉ¤ì¤ëÁÛ¤¤¡¿ZARD
¡Úº´Æ£¤æ¤ß¡ÛBoys¡õGirls¡¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß
¡Únanami¡Û¥«¥Ö¥È¥à¥·¡¿aiko
¡ÚKINZ & K-ing¡ÛSAY YES ¡¿CHAGE and ASKA
¡Ú¤Ê¤Ê¤ß¤Ê¤Ê¡ÛÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¶¡¿DREAMS COME TRUE
¡ÚMr.¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡ÛTomorrow never knows¡¿Mr.Children
¡Ú¾¾±º¹ÒÂç¡Û³¤¤ÎÍ©Îî¡¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ
¡Ú¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤³¤¯¤Ö¡ÛRIDE ON TIME¡¿»³²¼Ã£Ïº
½Ð±é¼Ô
¡ÚMC¡Û½ÐÀîÅ¯Ï¯
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÃæÅÄ´î»Ò¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡Ë¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¢¿ÀÆà·î¡¢¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¤Ò¤«¤ë¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼»ÖÂ¼
¡Ú¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡Û±ÝÌÚ½ßÌï
¡Ú¿Ê¹Ô¡ÛÃæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢¡ÇÛ¿®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ò¡¢¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube¤ä¹¹ðÉÕÌµÎÁÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþHP¡¢TVer¡Ë¤ÇÇÛ¿®¡ª
¡Ú¸ø¼°¸ø¼°X(Twitter)¡Û@txmonomane
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û@txmonomane_official