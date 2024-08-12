ºå¿À¡¦ÅçÅÄ¤¬ÂåÂÇ¤Çº£µ¨½éÄ¹ÂÇ¡¡8²ó2»à¤«¤é±¦ÆóÎÝÂÇ¤Ç¹¥µ¡±é½Ð¡Ö¼¹Ç°¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À0¡¼1µð¿Í¡Ê2024Ç¯8·î12Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÅçÅÄ³¤Íù³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬8²ó2»à¤«¤éÀ¾Í¦¤ÎÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Á¥Ç÷¤«¤é±¦ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÄ¹ÂÇ¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÎÝ¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ìò³ä¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼¹Ç°¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡6·î²¼½Ü¡Á7·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤ÏÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤ÇÊ³Æ®Ãæ¡£¸Â¤é¤ì¤¿ÂÇÀÊ¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡Ö1ËÜÌÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ë¤³¤È¤Ï·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£