ËÌÎ¦¡¦ÎÓ´ÆÆÄ¡¢¸Þ²ó¤Ë£³¿Í¤ò¤Ä¤®¹þ¤à¡È¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó·ÑÅê¡É¤âÎ¢ÌÜ¡Ö·ÑÅê¥ß¥¹¡£¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢´ØÅìÂè°ì£·¡Ý£±ËÌÎ¦¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎËÌÎ¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¡¢£±£¹£¹£²Ç¯°ÊÍè¡¢£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄ´ÆÆÄ¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö·ÑÅê¥ß¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë£³°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ËÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¡°æÂç²ñ¤Î£µ»î¹çÁ´¤Æ¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¿°æ¹õ¤¬»°²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢»Í²ó¤Ë¤Ï£³ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¸Þ²ó¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤ÎÌÄ³¤¤ò¡Èº¸ÂÇ¼ÔÂÐºö¡É¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢±¦²¼¼êÅê¤²¤ÎÃÝÅÄßê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»Íµå¤Ç£±»àËþÎÝ¤È½ý¸ý¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¿¤Þ¤é¤ºÇØÈÖ¹æ¡Ö£±¡×¤Ç·»¤ÎÃÝÅÄ³¤¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó·ÑÅê¡É¤â¼Â¤é¤º¤ËË½Åê¤Ç£´ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÃÝÅÄ¡Ê³¤¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£