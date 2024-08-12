¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿¡¼¡ª ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤±¤Æ¤ë¥«¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÑ¤ÎÀö¼Ö¥»¥Ã¥È
¤³¤Îµ»ö¤Ï2023Ç¯8·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ÎºÆ·ÇºÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Ä¥ä¤¬Ì¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿µ±¤¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ï¡¢¼Â¤ËÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÀö¤¤Àö¼Ö¤Ï¡¢»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤·ÁêÅö¤ËÌÌÅÝ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Ä¥ä¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡£Á´¼«Æ°Àö¼Öµ¡¤ÎÀÇ½¤â¤º¤¤¤Ö¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¼Ö¸þ¤±¤ª¤¹¤¹¤áÀö¼Ö¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»Ü¹©ºÑ¤ß¤Î¼Ö¤ä¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Þ¤À¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¡¢¿¡¤¼è¤ê¥¯¥í¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¡£
Àö¼Ö¥¥º¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢¼êÁá¤¯¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¦¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÑ¤ß¤Î¼Ö¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë
¡¦Àö¼Ö¥¥º¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤Ç¤¤ë
¡¦ ¥¯¥í¥¹¤Îµë¿åÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤éÀö¼Ö¸å¤Ë¤¹¤°¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤ò´¥¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊË¢Î©¤Á¤Ç¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼
±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹ÎÏ¤¬¶¯¤¤ÀöºÞ¤Î¾ì¹ç¡¢Íî¤Á¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥Ã¥¯¥¹ÁØ¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¿åÀö¤¤¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀöºÞ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿åÀö¤¤¤À¤±¤Ç¤ÏÍî¤È¤·¤Ë¤¯¤¤±ø¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥«¡¼¥·¥ã¥ó¥×¡¼1000¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡£
¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸º¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊË¢¤ÇÀö¼Ö¥¥º¤«¤éÅÉÁõÌÌ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¡¼¥·¥ã¥ó¥×¡¼1000¡×¤ÇÀö¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¾õÂÖ¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡£
»ä¤Ï¥ï¥Ã¥¯¥¹ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤è¤êÂÑµ×ÎÏ¤¬Îô¤ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿åÃÆ¤¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¤ÇÀö¼Ö¥¥º¤òËÉ¤°
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÙ¤«¤ÊË¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ·Á³ÍÓÌÓ»ÈÍÑ¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ü¥Ç¥£¤ËÍ¥¤·¤¯Àö¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¡×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸ü¤ß¤¬¤¢¤êÊÝ¿åÎÏ¤â½½Ê¬¡£
Â¦ÌÌ¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤È¿¢ÌÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ñ¤Î¤¢¤ë±ú¤ß¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤ÏÀö¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£
¥É¥¢¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÈÁë¤Î¥¹¥´Ö¤â¡¢¤³¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥ß¥È¥ó¼êÂÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¤¬Æþ¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤é¤Û¤Ü¤Û¤ÜÌäÂê¤Ê¤¯Àö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
µÛ¿åÎÏÈ´·²¤Î¥¯¥í¥¹
ÊÝ¿åÎÏ¡¢µÛ¿å¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÍ¥¤ì¡¢½À¤é¤«¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëPVA¥¹¥Ý¥ó¥¸À½¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¡¢¥·¥å¥¢¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¿åÅ©¿¡¤¼è¤ê¥¯¥í¥¹¡×¡£
Æ±¤¸¤¯µÛ¿åÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥»¡¼¥à¥¿¥ª¥ë¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´¥¤¤¤Æ¤â½À¤é¤«¤¤¤Î¤¬PVA¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸ü¤ß¤â¡¢µÛ¿åÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥®¥å¥Ã¤È¹Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ê¤é¡¢Éï¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤Î¾å¤ò³ê¤é¤»¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¯¿åÅ©¤òµÛ¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤Û¤É»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤Ï¡¢¤´Í÷¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥¯¥í¥¹¤¬ÅÉÁõÌÌ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¥µ¥µ¥Ã¤ÈÆ°¤«¤·¤Æ¿¡¤¾å¤²¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¬¥é¥¹¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¿¡¤¤ÇOK¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯Âç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°Ê¾å¡¢¤³¤ì¤é3ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¼Ö¸þ¤±¤ª¤¹¤¹¤áÀö¼Ö¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¹¥¤¤Ê¤é³°¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Çµ¡³£Àö¼Ö¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢Àö¼Ö¥¥º¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£
¡¦¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÑ¤ß¤Î¼Ö¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë
¡¦Àö¼Ö¥¥º¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤Ç¤¤ë
¡¦ ¥¯¥í¥¹¤Îµë¿åÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤éÀö¼Ö¸å¤Ë¤¹¤°¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤ò´¥¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï¼¹É®¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Image/Source: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£