TBS系で19日に4時間半にわたって生放送される音楽番組『CDTVライブ!ライブ!夏フェスSP』(後6:30〜10:57 ※7:00までは一部地域を除く)出演者第2弾が発表された。Mrs. GREEN APPLEは、CMソングが話題の最新曲「familie」、新たな人生讃歌として人々の背中を押してくれる「アポロドロス」、ロングヒット中の「点描の唄」を3曲フルサイズで初披露する。

ソロとして初登場の北山宏光は、26日に発売される1st Album『ZOO』の収録曲「COMIC」をテレビ初披露のフルサイズで届ける。また、Number_iは、1st Full Album『No.I』(ナンバーワン)のリード曲で注目されている最新曲「INZM」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。NewJeansは、YouTubeでのMVの再生回数が累計2800万回再生を超え、世界で大ヒット中の「Supernatural」を歌唱。さらに、中島健人とキタニタツヤによる話題の異色ユニット・GEMNは、アニメ『【推しの子】』の第2期OP主題歌「ファタール」を、LiSAはパワフルな歌声が魅力な22枚目のシングル「ブラックボックス」をフルサイズでテレビ初歌唱する。ORANGE RANGEは夏こそ聴きたくなる大ヒット曲「イケナイ太陽」「解放カーニバル」の2曲を、乃木坂46は36枚目のシングルで5期生の井上和がセンターを務める「チートデイ」を披露する。さらに、2022年にデビュー15周年を迎えて電撃復活したKARAは約1年8ヶ月ぶりの最新曲「I Do I Do -Japanese ver.-」と「GO GO サマー! 〜ミスター」メドレー、上半期Z世代No.1人気グループに輝いたME:I は「Click」と「Hi-Five」の2曲をそれぞれ披露する。Girls2×iScreamはフルサイズ初披露となる「D.N.A.」を11人で迫力あるパフォーマンスで、Hi-Fi Un!cornは、現在放送中のドラマストリーム『さっちゃん、僕は。』のオープニングテーマでフルサイズ初披露となる「Left or Right」をフレッシュな熱いライブで魅せる。そのほか、大好評のフェス企画に今回はポルノグラフィティが登場。Aqua Timez、キマグレンは再結成後初となる音楽番組出演が実現する。NewJeansはメンバー5人が人気企画<名曲ライブ!ライブ!>に初参戦し、夏にぴったりの名曲や全世代に愛される名曲をそれぞれの個性が光るパフォーマンスで贈る。■『CDTVライブ!ライブ!夏フェスSP』出演者&楽曲(※アーティスト名50音順)Aqua Timez「虹」「決意の朝に」ORANGE RANGE「解放カーニバル」「イケナイ太陽」KARA 「I Do I Do -Japanese ver.-」「GO GOサマー! 〜ミスター」メドレーGirls2×iScream「D.N.A.」北山宏光「COMIC」キマグレン「LIFE」GEMN「ファタール」Number_i「INZM」NewJeans「Supernatural」乃木坂46「チートデイ」Hi-Fi Un!corn「Left or Right」ME:I「Click」「Hi-Five」Mrs. GREEN APPLE「アポロドロス」「familie」「点描の唄」LiSA 「ブラックボックス」▼フェス企画ポルノグラフィティ「アポロ」「ミュージック・アワー」「アゲハ蝶」「解放区」ほか▼名曲ライブ!ライブ!NewJeans