1.:いつも余裕がある

2:情報に敏感である

3:お財布や紙幣にも気を配っている

1000万円以上の預貯金がある人は、どのような特徴があるのでしょうか? All About マネーガイドの飯田道子さんが銀行員として働いていたときに気づいた、3つの共通点について解説します。1つ目の特徴は「いつも余裕がある」です。2つ目の特徴は「情報に敏感である」です。3つ目の特徴は「お財布や紙幣にも気を配っている」です。原案:飯田道子(ファイナンシャルプランナー/All About マネーガイド)イラスト:のいぷらこ(@pulacopulaco)