3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡ªÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«Àç´à±à¤Ç¤ÏÎÃ¤ò´¶¤¸¤ë¹©É×¤â
º£Ç¯¤Î¤ªËßµÙ¤ß¤Ï9Ï¢µÙ¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£12Æü¤Ï3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀç´à±à¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤Ï12Æü¤â35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Àç´à±à¤Ï¸©Æâ³°¤«¤éË¬¤ì¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ñ¾ë¤«¤éµ¢¾Ê¡Ë¡Ö¡Ê¸æÅÂ¤Ï¡Ë¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Å£±£¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ê£Ñ.ÃÏ¿Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ï¡©¡ËÌÂ¤Ã¤¿¤¬¡ÊÍè¤¿¡Ë¡×
¡Ê°¦ÃÎ¤«¤éµ¢¾Ê¡Ë¡Ö±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤«¥Ë¥åー¥¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ê¿·´´Àþ¤Ï¡Ë¤¹¤°ºÆ³«¤·¤¿¡£¡ÊÀç´à±à¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¡£Îò»Ë¤¬¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Æü¤òµ¡¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤âÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢±àÆâ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë½ë¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥ß¥¹¥È¥·¥ã¥ïー¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢½ë¤µÂÐºö¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±àÆâ¤Ç¤ÏÎÃ¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤³¤È¤·¤«¤éµ¤²¹25ÅÙ°Ê¾å¤Ç¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¤Æü¤Ë¡¢ºÙ¤«¤ÊÌ¸¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥ß¥¹¥È¥·¥ã¥ïー¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²»¿§¤ÇÎÃ¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÉ÷Îë¤ÎÏ©¡×¤â¡£»§ËàÀÚ»Ò¿¦¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¤ÎÉ÷Îë¤Ê¤É¤ª¤è¤½200¸Ä¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê²»¿§¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯²°¤«¤é¡Ë¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£µ¤Ê¬Åª¤Ë¤â¡×
¡ÊÀç´à±à¶ÈÌ³´ë²è²Ý Á°Ç÷Í¥´õ¤µ¤ó¡Ë¡Ö±àÆâ¤òÎÃ¤·¤¯»¶ºö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤ÒÀç´à±à¤Ç²Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×
Àç´à±à¤Ç¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤ÎÍè·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦