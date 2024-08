JO1、9thシングル「WHERE DO WE GO」3形態のトラックリスト公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■今作のキャチコピーは、“僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ”

JO1が、10月2日に発売する9thシングル「WHERE DO WE GO」の3形態のトラックリストが公開となった。

すべての形態には、本作のタイトルであり、リード曲でもある、自信とロマンに溢れた「WHERE DO WE GO」と、韓国のダンスサバイバル番組『STREET MAN FIGHTER』『STREET WOMAN FIGHTER』の音楽プロデューサーCzaerらが手がけた楽曲で、ふとした瞬間に恋に落ちたが、相手の感情も同じと知ってまたすぐに心が冷めてしまった。そんな複雑な感情と申し訳なさを歌った曲「ICY」を収録。

形態別収録曲としては、川西拓実、木全翔也、金城碧海がメインキャストとして出演、現在全国公開中の映画『逃走中 THE MOVIE』の主題歌で、デジタル配信されている「Believe in You」、韓国の夏を代表する大型音楽フェス『WATERBOMB』の統括プロデューサーとしても活躍している作家、TOYOらが楽曲を制作、繰り返す日々の中で傷つき挫折しても、情熱を失わず自分らしく歩き続けることで夢はいつか叶うという希望を歌った曲「Maybe Next

Time」、私たちの世界を遮る様々な線を大胆に飛び越えて自由に飛んでいく、青春の夢を応援する曲「Cross the line」、「WHERE DO WE GO」の韓国語バージョンを、初回A,B,通常盤それぞれに収録している。

今作のキャチコピーは、“僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ”。毎日どこに向かっているのか、次の目的地がどこなのかはわからないが「僕たちが歩いていけばそこがまさにレッドカーペット」という自信で、彼らが迎える新しい未来に向かって堂々と進む、といったメッセージが込められている。

JO1は、結成5周年の記念日や、JO1のファンネーム“JAM”が決定した“JAMの日”を含む日程で、全国4都市全14公演でのライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』を11月~12月に開催。この夏は大型フェス、9月にはドイツでの『KCON GERMANY 2024』への出演も控えている。国内のみならず、グローバルにおいても活動の幅を広げるJO1の今後に注目だ。

(C)LAPONE Entertainment

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「WHERE DO WE GO」

◇初回限定盤A/CD+DVD

CD

1. WHERE DO WE GO

2. ICY

3. Cross the line

4. Believe in You

DVD

JO1 self-produce runway(前編)

◇初回限定盤B/CD+DVD

CD

1. WHERE DO WE GO

2. ICY

3. Maybe Next Time

4. Cross the line

DVD

JO1 self-produce runway(後編)

◇通常盤/CD

CD

1. WHERE DO WE GO

2. ICY

3. Maybe Next Time

4. WHERE DO WE GO(Korean ver.)

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/