a flood of circle、15周年記念新曲リリース。ニューアルバム発売、全国ツアー開催も発表
8月12日に東京・日比谷野外大音楽堂にて10年ぶりの単独公演を開催、完全ソールドアウトさせたa flood of circleが、11月6日にニューアルバムをリリースすることが発表された。
さらにアルバム発売に伴い、全国34ヶ所37公演の全国ツアーを開催することも決定。12月7日 堺FANDANGO公演のみ、ゲストにSAKAI MEETINGの主宰者でもあるTHE CHINA WIFE MOTORSを迎えた2マンライブを開催。他公演は全てワンマンライブとなる。チケットのファンクラブ先行は本日より開始。
ツアー情報
2024年11月29日(金)千葉LOOK
2024年12月06日(金)堺FANDANGO
2024年12月07日(土)堺FANDANGO w/ THE CHINA WIFE MOTORS
2025年01月23日(木)名古屋CLUB UPSET
2025年02月09日(日)京都磔磔
2025年02月11日(火祝)広島SECOND CRUTCH
2025年02月13日(木)松山Double-u studio
2025年02月15日(土)高知X-pt.
2025年02月16日(日)高松DIME
2025年02月18日(火)静岡UMBER
2025年03月06日(木)神戸太陽と虎
2025年03月08日(土)鹿児島SR HALL
2025年03月09日(日)大分club SPOT
2025年03月11日(火)岐阜ants
2025年03月16日(日)横浜F.A.D
2025年03月20日(木祝)新潟CLUB RIVERST
2025年03月22日(土)郡山HIPSHOT JAPAN
2025年03月23日(日盛岡CLUB CHANGE WAVE
2025年04月05日(土)長野J
2025年04月06日(日)金沢vanvanV4
2025年04月10日(木)奈良NEVER LAND
2025年04月12日(土)出雲APOLLO
2025年04月13日(日)福山Cable
2025年05月09日(金)仙台MACANA
2025年05月10日(土)水戸LIGHT HOUSE
2025年05月15日(木)八戸ROXX
2025年05月16日(金)八戸ROXX
2025年05月18日(日)山形ミュージック昭和SESSION
2025年05月23日(金)岡山PEPPERLAND
2025年05月25日(日)福岡CB
2025年05月30日(金)札幌cube garden
2025年05月31日(土)旭川CASINO DRIVE
2025年06月05日(木)名古屋CLUB QUATTRO
2025年06月06日(金)梅田CLUB QUATTRO
2025年06月13日(金)Zepp DiverCity TOKYO
2025年06月21日(土)沖縄output
全公演前売り：￥4,400
【ファンクラブ先行：8/12(月祝)20:00〜8/25(日)23:59】
http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/
リリース情報
発売日：2024年11月6日
初回限定盤(CDA+DVD)TECI-1829 (税抜)￥5,000/(税込)￥5,500
通常盤(CD)TECI-1830 (税抜)￥3,000/(税込)￥3,300
■15周年記念曲「虫けらの詩」
配信リンク：https://lnk.to/afloodofcircle
MV：https://www.youtube.com/@afoc_official
◆a flood of circle オフィシャルサイト